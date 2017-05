Prüfung als Party Erst in Island und Italien, nun in der Heimat: Das Dresdner Trio Komfortrauschen lässt seinen Jazz wie Techno klingen.

Für Laurenz Karsten (vorn) geht es beim Komfortrauschen-Konzert in der Tonne nicht nur um Beifall. Für ihn steht dann auch die Master-Prüfung an. © PR

Üblicherweise gehört eine Prüfung nicht zu den Ereignissen, die ein Student ersehnt, geschweige denn sich per Sondergenehmigung auch noch ein paar Wochen verfrüht geben muss. Laurenz Karsten ist aber nicht nur deshalb ein Sonderfall, weil er seine vorgezogene Masterprüfung am Freitag ausgesprochen gern und gleich noch zur Party macht. Der Gitarrist jongliert bei seinem Examenskonzert in der Dresdner Tonne zudem mit den Genres, dass einem Puristen flugs der Durchblick abhandenkommen kann.

Der 27-Jährige hat zwar ein Jazztrio namens Komfortrauschen, fabriziert zusammen mit Phillip Oertel am Bass und Trommler Tim Sarhan aber eine Musik, die eindeutig nach Techno klingt. Seit 2014 ist die Truppe unterwegs zwischen Konzertsälen und Tanzfluren, um jeweils mit den Erwartungshaltungen zu spielen. „Jazz war schon immer eine Art Bastard, ein Gemisch aus scheinbar gegensätzlichen Einflüssen“, sagt Karsten. „Und der Einfluss von Jazz auf Techno ist speziell auf den frühen House-Tracks aus Detroit nicht zu überhören. Wir schließen also nur erneut den Kreis.“

Beim Konzert der Band am Freitag muss Laurenz Karsten, der seit 2010 an der Dresdner Musikhochschule E-Gitarre studiert, aber nicht nur das Publikum überzeugen, sondern auch noch seinen Professor. In beiden Fällen sollte das gelingen. Immerhin haben er und seine beiden Mitstreiter sich hinlänglich, vor allem mit beachtlichem Erfolg erproben können. In Italien zündete der Sound ebenso zuverlässig wie in Island, in Istanbul gingen die Zuhörer genauso ab wie in Breslau.

„Am Anfang stand die Idee, elektronische Tanzmusik zu improvisieren“, erklärt Laurenz Karsten. „Daraus haben sich sehr schnell Songideen entwickelt und wir gingen dazu über, feste Kompositionen zu spielen, die uns aber Raum lassen für Improvisation.“ Das Ergebnis taugt sowohl zum Nur-Hören als auch und besser zum wilden Hopsen. Schließlich sagt Karsten selbst, dass seine Band eigentlich wie ein DJ klingt. Und egal, dass er sich am Freitag konzentriert seinem Masterabschluss entgegenspielt – alle anderen dürfen feiern.

Das Konzert: Komfortrauschen und Søjus 1, 12. Mai, 21 Uhr, Jazzclub Tonne, Dresden

