Prost, ihr Sachsen! Trinkgelage waren am Dresdner Hof der Hit. Das Grüne Gewölbe hütet die Prachtgefäße und entdeckt beim Saubermachen manche Überraschung.

Maßloser Alkoholkonsum war typisch an deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts. Dieser Bacchus erfreute Dresdner Festgäste. © Paul Kuchel

Schauen Sie sich den Trunkenbold noch einmal in Ruhe an. Sie werden ihn so nicht wiedersehen, wenn Sie demnächst durchs Grüne Gewölbe schlendern. Dort hockt der feiste Körper separat auf einem Sockel, als sei dem Weingott der Ritt auf dem Fass nicht bekommen. Noch merkwürdiger allerdings, dass der Kopf mit den glasigen Augen vom Rumpf gelöst ist. Ein treffendes Bild: Wer viel trinkt, dem haut es schon mal die Rübe weg.

Der zerlegte Bacchus bietet besondere Einblicke. Eigentlich könnte man denken, das sei eine unveränderbare Figur, die nur hübsch anzuschauen ist. Nun aber sieht man die Stecktechnik und dass Rumpf und Fass hohl sind, um – richtig: Wein hineinzufüllen. „Wir wollten zeigen, dass das Gefäße sind“, sagt Ulrike Weinhold, Konservatorin des Grünen Gewölbes. Sie hat die neue Kabinettschau eingerichtet, die sechs „Silberne Trinkspiele mit Perlmutter“ vorstellt. Wobei etwas Skepsis angebracht ist. So gern man sich ausmalt, wie der Dresdner Hof die Prachtgefäße mit großem Gepruste leerte: Ob daraus tatsächlich getrunken wurde, ist unklar.

Gut möglich, dass sie für den Gebrauch zu zart, zu kostbar waren. Oder schlicht nicht geeignet, weil undicht. Zum Beispiel jene Kanne in Drachenform, die ein Nürnberger Goldschmied in den 1580er-Jahren schuf. Er setzte drei Turbanschnecken ein. Leider so, dass das Ungeheuer kein Wasser halten kann. Solche Details fördern Restauratoren zutage, wenn sie die Objekte untersuchen und reinigen. Einen Eindruck davon vermittelt die Ausstellung. Von Nautiluspokalen hat man Deckel abgenommen, Spangen und Rosetten entfernt. In einem Fall hat das Metall halbe Ewigkeiten chinesische Schnitzereien verdeckt.

Ein indisches Holzbecken schillert in allen Perlmutterfarben, weil es mit ebensolchen Plättchen besetzt ist. Man sah aber nie die Unterseite, weil das Becken in einer Silberfassung steckt. Die wurde nun entfernt, und nach Jahrhunderten kam erstmals eine farbige Lackmalerei zum Vorschein: Auf rotem Grund springen Schwarzböcke, schreiten Pfauen. „Das war eine dieser netten Überraschungen, die man beim Bearbeiten der Stücke erlebt“, sagt Konservatorin Weinhold.

Ausstellung „Zerlegt und aufgedeckt. Silberne Trinkspiele mit Perlmutter“, bis 14.11., Neues Grünes Gewölbe/Residenzschloss Dresden, Mi – Mo 10 bis 18 Uhr.

