Prominente schleichen durchs Bild Spielende Kinder, schimpfende Nachbarn, küssende Paare: Wimmelbücher zeigen den Alltag vor der eigenen Haustür.

August der Starke staunt nicht schlecht: In Görlitz wird gerade ein Film gedreht. Die Zeichnung stammt aus dem „Oberlausitzer Wimmelbilderbuch“.

Wimmelbücher liegen im Trend. Viele Erwachsene kennen sie noch aus ihrer eigenen Kindheit und entdecken sie mit dem Nachwuchs neu. Weil die Bücher ohne Worte auskommen, lässt sich die Bilderwelt wunderbar miteinander im Gespräch erforschen. Denn es gibt viel zu sehen, auf jeder Seite wimmelt es von Menschen, Tieren und verspielten Details. Manchmal ist auf jeder Seite ein Frosch versteckt. Neben klassischen Themen wie Baustelle, Zoo oder Bauernhof entstehen immer mehr regionale Ausgaben der Pappbücher.

Der jüngste Neuzugang kommt aus dem Oberlausitzer Verlag. Der Löbauer Zeichner Michael Westphal folgt August dem Starken von seinem Schloss über das Elbsandsteingebirge bis in die Lausitz. Unterwegs schleichen sich Prominente ins Bild. Richard Wagner verliert in Dresden zwei Notenblätter. In Kamenz sitzt Lessing auf dem Marktplatz, und der zauberkundige Krabat saust mit der Kutsche durch die Luft. In Görlitz wird gerade ein Film gedreht. In Rietschen mischt sich der Pumphut auf dem gut besuchten Froschwanderweg unters Volk.

Andere Zeichner konkretisieren das Personal. Kimberley Hoffman etwa sitzt auf dem Marktplatz in Heidelberg und porträtiert Menschen, die gern in dem Bilderbuch auftauchen möchten. Es kommen vor allem Mütter oder Großmütter mit Kindern. Die Porträtierten werden sich später an unterschiedlichen Orten wiederfinden: im Heidelberger Zoo, auf einem Ausflugsschiff auf dem Neckar oder auf der Aussichtsplattform des Schlosses.

„Wir haben vor zwei Jahren angefangen, regionale Wimmelbücher zu machen, das erste über Stuttgart“, sagt die Leiterin des Silberburg-Verlags, Christel Werner. „Es hat großen Gefallen gefunden, dass die Leute ihre Heimat wiederentdecken können oder den Ort, an dem sie im Urlaub waren.“ Auch über die Schwäbische Alb gibt es bereits ein Wimmelbuch. Das nächste spielt am Bodensee.

Der Wimmelbuchverlag in Berlin hat vor allem Großstädte auf der Liste. „Die Auflage muss sich lohnen“, sagt Verlagsvertreter Jürgen Stelling. „Nürnberg kommt bald, da sind wir schon länger dran.“ Aus Sicht der Stiftung Lesen sind Wimmelbücher besonders geeignet zur Sprachförderung von Kindern. Die regionalen Titel haben zudem einen besonderen Charme. „Die Kinder haben das ,in echt’ schon einmal gesehen – oder werden neugierig aufs Entdecken“, sagt Christine Kranz, Referentin für Leseförderung. „Auch der Identifikationsfaktor ist hoch: Das ist doch bei uns, das gehört zu meinem Alltag.“

Wimmelbücher zeichnen, das kann nicht jeder. „Auf jeden Fall braucht man viel Geduld“, sagt Angelika Ullmann von der Illustratoren Organisation. „Man muss Personen zeichnen können, und für Stadtansichten muss man auch im perspektivischen Zeichnen geschult sein.“

Die Porträtierten aus Heidelberg scheinen zufrieden zu sein mit dem Resultat, obwohl es für viele ungewohnt ist, sich im Bild dargestellt zu sehen. „Ein bissl streng, gell?“, sagt eine Frau und lacht, als sie ihr Porträt sieht. Kimberley Hoffman schüttelt den Kopf. „Ich finde, Sie haben ein sehr schönes Gesicht. Sie sind eine starke Frau.“

Als Wimmelbuch-Schöpfer gilt Ali Mitgutsch. Seine Erfindungen begeistern Kinder seit den Sechzigerjahren. Inzwischen versuchen sich viele Illustratoren an Wimmelbüchern. Beliebt sind die Jahreszeiten-Bände von Rotraut Susanne Berner.

Auch im Oberlausitz-Band wechselt das Wetter. Als August der Starke mit seinem Gefolge auf dem Gipfel der Lausche ankommt, ist Winter. Endlich können die Frösche rodeln. (dpa/mit SZ)

