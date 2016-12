Prominente mit Knick Wohin dreht sich die Welt, wie verändert das uns und unsere Sprache? Die nächsten Dresdner Reden geben Antworten.

Ilija Trojanow spricht am 29.1. über das Leben nach der Flucht.

Eva Illouz erklärt am 12.2. sexuelle Freiheit und Verunsicherung.

Lukas Bärfuss analysiert am 5.2., wie die Sprache sich verändert.

Der Flüchtling ist zunächst eine Zahl. Ein Kostenfaktor. Er fällt auf an der Bushaltestelle. Was aber sieht er, wenn er dort steht? Was schleppt er mit sich herum und wird er es jemals los, wenn er sich nur gut genug integriert? Mit solchen Fragen befasst sich Ilija Trojanow. Der Schriftsteller stammt aus Bulgarien. Er wurde 1965 in Sofia geboren und floh als Kind mit seinen Eltern über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo die Familie politisches Asyl erhielt. Später zog die Familie weiter nach Kenia. Dort arbeitete der Vater als Ingenieur. Trojanow ging in die deutsche Schule von Nairobi. Er studierte in München, lebte in Kapstadt und wohnt heute in Wien, wenn er nicht gerade in New Hampshire unterrichtet.

Es ist kein Zufall, dass der bekannteste Roman des Autors „Der Weltensammler“ heißt. Zu Beginn der neuen Spielzeit kam das Werk auf die Bühne. Dresden sicherte sich die Uraufführung.

Mit Ilija Trojanow beginnt am 29. Januar der nächste Jahrgang der Dresdner Reden. An vier Sonntagvormittagen gibt das Dresdner Schauspielhaus Gelegenheit zur anregenden, streitbaren Auseinandersetzung. Die Redenreihe wird seit mehr als zwei Jahrzehnten in Kooperation von Staatsschauspiel Dresden und Sächsischer Zeitung veranstaltet. Prominente Künstler und Wissenschaftler kommen zu Wort sowie Politiker jenseits der Parlamente. Viele Veranstaltungen waren ausverkauft. Manche beeinflussten die öffentliche Debatte noch wochenlang, wie etwa Ingo Schulze mit seiner profunden Kritik an der Marktwirtschaft oder Sibylle Lewitscharoff mit ihren Thesen zur künstlichen Befruchtung.

Die Schweiz rutscht nach rechts

Der neue Jahrgang ist besonders vielversprechend gemischt. Der gebürtige Bulgare Ilia Trojanow trifft auf den Schweizer Lukas Bärfuss, die Marokkanerin Eva Illouz und den Deutschen Matthias Platzeck. Jeder von ihnen kennt sich mit biografischen Knicken aus. Und jeder steht auf seine Weise für eine prononciert politische Meinung.

Lukas Bärfuss zum Beispiel löste eine heftige Diskussion aus mit dem Artikel „Die Schweiz ist des Wahnsinns“, in dem er vor einem Rechtsrutsch seines Landes warnte. Den Medien gibt er eine Mitschuld an der fatalen Lage. In den letzten zwanzig, dreißig Jahren sei so ziemlich alles unternommen worden, um den Populisten das Feld zu bereiten, sagte Bärfuss kürzlich bei einer Diskussionsrunde in Dresden. Die Stadt ist für den 44-Jährigen beinahe ein Heimspiel. Theaterstücke wie „Die sexuellen Neurosen unserer Eltern“, „Der Bus“ und „Zwanzigtausend Seiten“ kamen mit Erfolg auf die Bühne. Auch mit jedem Buch wagt sich Bärfuss auf neues Terrain. Im Roman „Hagard“, für 2017 angekündigt, versetzt er sich in einen Mann, der einer Frau folgt, bis sich aus einer Laune etwas Bedrohliches entwickelt.

Der 44-Jährige arbeitete als Tabakbauer, Eisenleger und Gärtner, bevor er eine Buchhandlung gründete. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller und lehrt am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. In seiner Dresdner Rede am 5. Februar erörtert Lukas Bärfuss den Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Sprache. Seine These: Wenn die Gesellschaft immer weiter auseinanderfällt und zersplittert, können Codes nur noch innerhalb der Gruppen und Grüppchen entschlüsselt werden. Zur allgemeinen Krise kommt so eine Krise der Begriffe.

Eva Illouz beschreibt diese Gesellschaft als extrem wettbewerbsorientiert. Das führe zu Neid, Frustration und Ärger. Die 55-Jährige arbeitet im Grenzbereich zwischen Soziologie, Medienwissenschaften und Psychologie. Sie erforscht, wie die Wirtschaft das Privatleben beeinflusst und was Emotionen im Geschäftsleben bewirken. Frappierend ist ihre Erklärung für den Erfolg der Sadomaso-Reihe „Fifty Shades of Grey“. Den Lesern gefalle es, dass die Rollenmuster klar definiert sind und dass es verbindliche Absprachen zwischen den Partnern gibt. Im Alltäglichen sieht das oft irritierend anders aus. Über sexuelle Freiheit und soziale Verunsicherung spricht Eva Illouz am 12. Februar in ihrer Dresdner Rede.

Die Wissenschaftlerin wurde in Marokko geboren. Als Zehnjährige zog sie mit den Eltern nach Frankreich. Sie studierte in den USA und hat seit 2006 eine Professur an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Gegner statt Freunde

Den Schlusspunkt unter die Redenreihe setzt der SPD-Politiker Matthias Platzeck am 19. Februar und fragt: „Brauchen Europa und Russland einander wirklich?“ Er analysiert die aktuelle Situation, die von wachsenden Spannungen zwischen Russland und der EU bestimmt ist. Statt von Partnerschaft und Freundschaft sei häufiger von Rivalität oder gar Gegnerschaft die Rede, so Platzeck. Als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums äußert er sich immer wieder besorgt, dass die Krimkrise und die Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine zu einem Flächenbrand führen könnten. Er gehört zu jenen Politikern, die nach Wegen der Deeskalation suchen.

Der 62-Jährige begann seine politische Karriere als Grünen-Politiker in der frei gewählten letzten Volkskammer der DDR. Als Oberbürgermeister von Potsdam arbeitete er ebenso erfolgreich wie als Ministerpräsident von Brandenburg. Seit Matthias Platzeck vor drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgab, wird er immer dann gerufen, wenn es in der Wirtschaft etwas zu schlichten gibt.

