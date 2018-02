Premiere für den Superstar Felix Jaehn, der Junge von der Ostseeküste, sammelte weltweit Gold- und Platinehrungen. Jetzt ist sein erstes Album erschienen.

Felix Jaehn 2016 im Dresdner Alten Schlachthof. © Oberthür

Fast über Nacht wurde Felix Jaehn zum Star. Nach ersten DJ-Auftritten in der Schulzeit wechselte er mit 17 aufs Musik-College nach London. Mit Anfang 20 dann der erste Nummer-eins-Hit „Cheerleader“, mit dem Jaehn nicht nur in Deutschland an die Spitze der Charts kletterte, sondern auch in den USA. Seit den großen Tagen Milli Vanillis Ende der Achtziger hatte das kein deutscher Musiker mehr geschafft. Es folgten Gold- und Platin-Auszeichnungen für „Cheerleader“ und weitere Singles. Auf ein Album warteten Fans jedoch bislang vergeblich.

Jetzt ist mit „I“ nun das erste Album erschienen. Darauf bleibt der DJ von der deutschen Ostseeküste – er stammt aus einem Dorf mit 80 Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern – seinem Hang zu Kooperationen treu. Kaum ein Song kommt ohne Gastmusiker aus. „Das ist natürlich immer total schön, wenn man da gemeinsam im Raum sitzt“, sagt Jaehn. Tatsächlich lief die Arbeit am Album jedoch meist digital ab. „Manchmal schalte ich mich über die Webcam zu, wenn der Sänger gerade in der Gesangskabine steht, und gebe so meinen Senf dazu“, erklärt Jaehn.

Viele Kollaborationen sind für den 23-Jährigen vor allem eines: Arbeitstreffen. Aus manchen ergibt sich trotzdem mehr. So wurde Herbert Grönemeyer für Jaehn zu einer Art Mentor, nachdem sie gemeinsam einen Song zur Fußball-Europameisterschaft 2016 veröffentlichten. „Sowohl musikalisch als auch menschlich hat es einfach irgendwie gefunkt“, sagt Jaehn, der wie Grönemeyer Wert darauf legt, seine Privatsphäre zu schützen. Auch sonst wirkt er fast unwirklich geerdet, abgeklärt, ja tiefenentspannt für einen Mann Anfang 20, der urplötzlich aus der mecklenburgischen Provinz in die Champions League des internationalen Musikgeschäfts katapultiert wurde. „Das ist sicherlich etwas, das auf der Strecke geblieben ist“, sagt er über durchfeierte Nächte, wie sie für viele seiner Altersgenossen normal sind. Jaehn, der anderen genau solche Nächte bereitet, befasst sich nach eigenen Angaben privat lieber mit Gartenarbeit oder sitzt mit Freunden am Lagerfeuer. „Sich treu bleiben“, das sei einer der wichtigsten Ratschläge, die er von Grönemeyer bekommen habe, sagt er. Wer nur dem Zeitgeist nachrenne, könne nicht auf Dauer Erfolg haben.

Soundtechnisch bleibt er sich auf „I“ tatsächlich weitgehend treu: Es sind Popsongs im elektronischen Gewand, mit Strophe, Refrain und Ohrwurmpotenzial. Einige erinnern an die Musik, die Fitnessketten produzieren lassen, um ihre Kundschaft auf den Crosstrainern anzuheizen, ohne dass sie dabei genervt werden sollen. Für Musik, die vor allem unterhalten soll, ist das ein ehrbares Ziel. Ein Bob Dylan hätte mit dem Vorsatz aber wohl keinen Nobelpreis geholt.

Ob sich der Erfolg der letzten Jahre noch einmal toppen lässt? Jaehn gibt sich bescheiden: „Wenn mir das noch mal gelingen würde, dann würde ich definitiv eine große Party schmeißen“, sagt er über seinen ersten Nummer-eins-Hit rund 30 Jahre nach Milli Vanillis letztem Riesenerfolg. Dass er abhebt, falls es so kommt, ist jedenfalls nicht zu erwarten, solange er in der Freizeit weiter am liebsten mit den Fingern Unkraut aus dem Beet pult und mit Freunden am Lagerfeuer sitzt. (dpa)

