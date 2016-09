Praxisgemeinschaft mit neuen Öffnungszeiten Die Serie „Familie Dr. Kleist“ läuft jetzt früher – und geht mit 16 Folgen in die nächste Staffel.

Die Idee einer Praxisgemeinschaft wird geboren. Lisa Kleist (Marie Seiser), Piwi Kleist (Meo Wulf), Dr. Christian Kleist (Francis Fulton-Smith), Anna Schöller (Ursula Buschhorn) diskutieren noch das Wie. © ARD/Martin Rottenkolber

So manche TV-Serie entwickelt sich zum Dauerbrenner – wenn man an Formate wie „Um Himmels Willen“ (ARD) oder „Herzensbrecher“ (ZDF) denkt. Und gleich nach den Krimis stehen dabei Arzt-Serien ganz oben in der Beliebtheit beim Publikum – darunter nicht zuletzt die Serie „Familie Dr. Kleist“: Die bereits sechste Staffel startet mit diesmal gleich 16 neuen Folgen. Allerdings rutscht die Serie nun vom Hauptabend, wo sie bislang um 20.15 Uhr bis zu fünf Millionen Zuschauer hatte, in den hart umkämpften Vorabend.

Dr. Christian Kleist (Francis Fulton-Smith) überlegt, seinen Arztberuf aufzugeben – nachdem eine seiner Patientinnen gestorben ist. Und er möchte mehr Zeit für seine Familie haben. Er denkt an eine Praxisgemeinschaft, in der alle unter einem Dach arbeiten: Er selbst als Internist, Sohn Peter (Meo Wulf) als Physiotherapeut, Tochter Lisa (Marie Seiser) als Gynäkologin und seine Mitarbeiterin Nora (Winnie Böe) als Assistentin.

Trotz der Schulden, die sie gemeinsam machen werden, sind seine Kinder mit dabei. Lediglich Lisas Mann Michael (Luca Zamperoni) will den Chefarztposten in seiner Klinik nicht aufgeben. Die enge Zusammenarbeit in der neuen Praxisgemeinschaft sorgt naturgemäß für viel Zündstoff – besonders für Christians Partnerin, die Rechtsanwältin Anna Schöller (Ursula Buschhorn). Und selbstverständlich sind auch Uta Schorn als Christians Mutter Inge und Walter Plathe als Annas Halbbruder Bernd wieder dabei.

Aber warum wandert die populäre Serie in den Vorabend? Die ARD weist darauf hin, dass mit „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ bereits der Ableger einer Hauptabendserie erfolgreich am Vorabend etabliert werden konnte. Es gibt allerdings einen Unterschied: Die Juniorstaffel von „In aller Freundschaft“ wurde neu konzipiert ins Vorabendprogramm aufgenommen. Wie erfolgreich der Wechsel im Fall der Familie Dr. Kleist funktioniert, bleibt abzuwarten. Zumindest bemühen sich gleich vier Autoren um den Erfolg. (dpa)

Familie Dr. Kleist“, dienstags, 18.50 Uhr, ARD

zur Startseite