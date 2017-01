TV-Tipp Plötzlich Dschihadist Ihr neuer Fall führt die „Soko Leipzig“ in die Islamistenszene. Das sorgt für Streit im Team und ruft Wutbürger auf den Plan.

Heike Drewitz (Nadja Engel, l.) ist verzweifelt, denn ihr Sohn Bastian Drewitz (Ole Fischer, r.) soll für den IS gekämpft haben. © ZDF

Kaum hat sich der Mord vor der Kirche herumgesprochen, stapfen die Abendlandretter zum Tatort. Sprüche wie „Ali Baba und die 40 Mörder“ und „Keine Scharia in Deutschland“ zieren die Transparente. Für sie ist klar, aus welchem Kreis der Täter stammt. Kurz vorher hat jemand dem Rentner Klaus Pettker die Kehle durchgeschnitten. Wurde ihm zum Verhängnis, dass er mit seiner Frau den syrischen Flüchtling Amir aufgenommen hat?

Zunächst gerät der Syrer selbst in Verdacht. Kurz vor dem Mord ist er bei Pettkers ausgezogen. Drei zurückgelassene Dünger-Säcke machen ihn verdächtig: Vielleicht wollte er daraus Sprengstoff gewinnen. Tatsächlich führen die Ermittlungen zu einer Dschihadisten-Gruppe um Bastian Drewitz, der sein Studium schmiss und nun Anschläge plant. Einer der Terroristen will aber aussteigen, stellt dem Ermittler Tom Kowalski Informationen in Aussicht. Doch kann man dem Geläuterten trauen?

Nicht nur darüber streiten die Ermittler der „Soko Leipzig“ in ihrem neuesten Fall. Auch der Verdacht gegen den Syrer Amir sorgt für Misstöne im Team – vor allem bei Olivia Fareedi. Die Ermittlerin mit pakistanischen Wurzeln wittert in jedem Satz der Kollegen eine Pauschalverurteilung von Muslimen. Frustrierend für Zuschauer, dass auch andere Charaktere durchweg den moralischen Zeigefinger zu heben scheinen: Der Verdächtige Amir beschimpft die Polizei, weil für sie alle Muslime Kriminelle und Verbrecher seien. Die Frau des Mordopfers glaubt an Amirs Unschuld und klärt die Beamten erst mal über die Lage in Syrien auf: „Diese Menschen sind nicht freiwillig hier. Die sind durch die Hölle gegangen!“ Auch die Pfarrerin teilt gegenüber den aufmarschierenden Wutbürgern eine Phrase nach der anderen aus: „Sie machen eine ganze Glaubensgemeinschaft zu Tätern, zu Mördern.“

Da überrascht es wenig, dass auch die Abendland-Retterin jedes Klischee erfüllt. Sie gehört im Fall Pettker ebenso zu den Verdächtigen, pöbelt und nölt sich mit griesgrämigem Blick durch jede Szene. Ihr Zuhause: ein abgewohnter Plattenbau, Deutschlandfahne am Balkon, Reichskriegsflagge an der Wand. Von dort aus verbreitet sie stümperhaft gedrehte Videos ins Internet und grölt „Wir sind das Volk! Kampf bis zum Sieg!“

Doch der Krimi hat auch starke Momente. Zum Beispiel, als die Mutter des Verdächtigen Bastian Drewitz im Revier erscheint. Ihren Sohn hat sie vor Monaten als vermisst gemeldet und trifft ihn nun als Mitglied einer Dschihadistengruppe. „Das ist doch grotesk, was ziehst du denn hier ab? Kannst du mal bitte mit mir reden?“, fleht sie den verlorenen Sohn an.

Eine Antwort gibt er nicht. Auch der Zuschauer wird über seine Motive im Dunkeln gelassen. Trotz doppelter Sendezeit im Vergleich zu anderen Soko-Fällen kratzt der Krimi bei den entscheidenden Fragen nur an der Oberfläche. Weil zu viel Zeit draufgeht für altbekannte Vorurteile und moralschwere Dialoge.

Soko Leipzig: „Aus der Hölle“, 21.15 Uhr im ZDF

