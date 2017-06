Plácido Domingo vorm ersten Dresden-Picknick Der Tenor singt aber nicht. Er dirigiert die Staatskapelle auf der Cockerwiese. Wer keine Tickets hat, kann trotzdem lauschen.

Vor Jahren erstmals in Dresden: Plácido Domingo erhielt 2009 in der Semperoper einen „Echo Klassik“. Am Sonnabend ist er erstmals zum Musizieren in Dresden. © dpa

Sonnabend, 21 Uhr müssen sich die Musiker der Sächsischen Staatskapelle besonders konzentrieren. Dann tritt ein Künstler an ihr Pult, der eigentlich kein Dirigent ist – für den aber 8 000 zahlende Besucher gekommen sind. Es ist Plácido Domingo, der berühmteste lebende Tenor.

Der Spanier wird die traditionelle Open-Air-Veranstaltung „Klassik picknickt“ leiten. Diese gibt es seit zehn Jahren. Dank der günstigen Eintrittspreise und des legeren Rasen-Picknicks ist sie zum populärsten Klassik-Event in Dresden avanciert. Binnen Stunden waren die 8 000 Tickets für das Konzert auf der Cockerwiese ausverkauft gewesen. Wer keine bekommen hat, kann als Zaungast lauschen. Große Leinwände zeigen den Star beim Musizieren.

Domingo sorgt seit Jahrzehnten in allen wichtigen Häusern der Welt für Ovationen. Als einer der Drei Tenöre füllte er sogar Fußballstadien. Nur in Dresden trat er bislang nicht auf. „Ich verspüre schon lange Lust, mal in der Semperoper zu singen und die wunderbare Staatskapelle zu dirigieren“, sagte Domingo bereits 2003 im SZ-Gespräch. Als er 2009 in der Semperoper den „Echo“ fürs Lebenswerk erhielt, verabredete er eine Zusammenarbeit mit der Kapelle. Nun endlich wird der Traum des heute 76-Jährigen wahr. „Wir haben fantastische Werke von Verdi, Tschaikowsky bis Bizet ausgesucht, die sich für ein Open-Air-Konzert gut eignen“, sagt der ab und zu auch dirigierende Sänger.

Dass viele Zuhörer mit Decken, Geschirr und Wein zum Konzert kommen, also Dingen, die von der Kunst ablenken können, stört ihn nicht: „Das ist wie beim Tanglewood Festival in Massachusetts: Die Besucher, denen es aufs Zuhören ankommt, wenden ihre ganze Aufmerksamkeit der Musik zu. Die anderen, die eher ein Erlebnis in freier Natur suchen, können doch aber auch eine schöne musikalische Erfahrung mit nach Hause nehmen.“

Er jedenfalls habe das Angebot zu diesem Konzert mit großem Vergnügen angenommen. „Ich hoffe nur, dass es nicht regnet.“ Danach sieht es aber aus. Domingo könnte etwas dagegen tun – ein bisschen singen, zur Eröffnung oder als Zugabe. Denn wie heißt es? Selbst Petrus liebt den Klang der schmachtenden Tenorstimme.

