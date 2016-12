TV-Tipp Pikante Verstrickungen ZDF-Detektiv Wilsberg bekommt es mit einer Gläubigen, die dem Pfarrer nachstellt, und einer Sexsucht-Therapeutin zu tun.

Lassen es richtig krachen: Trauzeuge Wilsberg (Leonard Lansink, v. l.), Noch-Junggeselle Ekki (Oliver Korittke), Overbeck (Roland Jankowsky) und Ekkis Chef Grabowski (Vittorio Alfieri). © ZDF

Damit hat er selbst nicht mehr gerechnet: Wilsbergs bester Freund Ekki Talkötter will die Hochzeitsglocken läuten lassen. Diese Nachricht kommt auch für Münsters bekanntesten TV-Detektiv Georg Wilsberg so überraschend wie für die Zuschauer der beliebten ZDF-Krimikomödie. Dennoch lässt sich der altmodische Ermittler überreden, Trauzeuge zu werden. Zweifel an der Verbindung haben allerdings alle Freunde: Ekki und die Unternehmer-Tochter Kerstin Buckebrede wirken nicht wie frisch verliebt und füreinander bestimmt, sondern eher wie zwei, die die Torschlusspanik treibt. Echtes Begehren scheint dagegen Kirchgängerin Rosemarie Dettmer zu leiten. Ihre heiße Liebe gilt jedoch vergeblicherweise dem Pfarrer ihrer Gemeinde. Die vorbestrafte Stalkerin empfängt den Mann Gottes sogar leicht bekleidet in dessen Bett. Pfarrer Albers lässt sich nicht zur Fleischeslust hinreißen. „Das wird dir noch leidtun“, zischt die Frau, als er sie abermals abweist und vor die Tür setzt.

Kurz darauf stirbt der Kirchenmann an einer Giftmischung im Weinglas. Höchste Zeit für Wilsberg, die vielen Rätsel um Liebe, Treue und Laster zu lösen. Dabei werden die Verstrickungen von Sendeminute zu Sendeminute pikanter: In der Tasche des toten Pfarrers findet sich eine Visitenkarte einer auf Sexsucht spezialisierten Therapeutin. Die wiederum lässt offenbar auch nichts anbrennen, wie der Zuschauer schnell erfährt. Und als Ekkis Ex-Freundin Wind von dessen Heiratsplänen bekommt, will sie prompt die Hochzeit verhindern.

Die Frage in dieser sehr unterhaltsamen Episode ist am Ende weniger: Wer ist eigentlich der Mörder, sondern vielmehr: Wer treibt es hier eigentlich mit wem? Und wer zieht im Hintergrund die Strippen? Und nicht zuletzt: Wie wird Ekki es schaffen, sich den Plänen seiner Schwiegereltern in spe für eine bombastische Hochzeitsfeier zu entziehen?

Auch wenn der Fall wie so oft in der Krimikomödie aus Münster zur Nebensache gerät – nicht zuletzt die trocken-humorigen Dialoge sorgen für kurzweilige Krimiunterhaltung. (dpa)

„Wilsberg: In Treu und Glauben“, Samstag 20.15 Uhr, ZDF

