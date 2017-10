Physikstunde mit Traumbildern Das Dresdner Dave-Festival startet sphärisch, familiär und mit einem klaren Versprechen.

Kaum jemand wollte danach gleich nach Hause gehen, dafür war das Finale einfach zu familiär. Am Freitag ging im Dresdner Kleinen Haus die Eröffnung von Dave, dem ambitionierten Festival für elektronische Klänge und deren Visualisierung, über die Bühne. Mit einem knackevollen Saal und einem so aufgeschlossenen wie begeisterungsfähigen Publikum.

Ein Erfolg für die Macher, die sich allesamt direkt ihren Beifall abholen kamen. Christiane Lehmann, Theaterpädagogin beim Staatsschauspiel sowie – ehrenamtlich – bei Dave für die Sponsoren-Akquise zuständig, moderierte das Ganze launig und holte sich zum Schluss Verstärkung: Gut zwei Dutzend ihrer Dave-Mitstreiter stürmten die Bühne, ließen sich feiern, feierten sich zudem selbst. Um ein Haar hätten sich in diesem Moment alle Anwesenden vorn mit eingereiht.

Passend zu den hochschwappenden Sympathiewellen betonte zuvor Schauspiel-Intendant Joachim Klement in einer kurzen Rede, keineswegs Hoch- von Subkultur zu trennen, vielmehr den Grenzüberschreitungsansatz des Festivals unbedingt zu begrüßen und sich vor allem auf die künftige Zusammenarbeit zu freuen. Ein klares Versprechen. Somit dürften dieser ersten Dave-Veranstaltung auf einer Schauspielbühne spätestens im nächsten Jahr weitere folgen. Das musikalisch-visuelle Programm dieser Eröffnung taugte schon mal bestens als Empfehlung. Der Dresdner Cuthead, als „Artist in focus“ bei Dave diesmal fast im Dauereinsatz, Sandrow M. und Bony Stoev kreierten zu Walter Ruttmanns „Lichtspiel Opus I bis IV“ packende Klangbilder. Ironische Untertöne flossen ebenso ein wie Kopfnickerbeats und sezierte Alltagsgeräusche. Ruttmanns Filmexperimente aus den Jahren 1921 bis 1925 bekamen so den optimalen Soundtrack, vielleicht den besten bisher überhaupt. Hingegen setzte das deutsch-chilenische Duo Recent Arts bei seiner Performance „The History Of Darkness“, einem exkursiven Traumtrip durch die Naturwissenschaften, sehr auf sphärisches Schwelgen. Unter die faszinierenden Bilderfolgen von Valentina Berthelon hätte Klangbastler Tobias Freund viel mehr Wucht legen können. Andererseits gibt es die bei Dave in dieser Woche noch zur Genüge.

