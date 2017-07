Pharaonen vergiften im Bärenzwinger Wenn ein Sommertheater mit „Cleopatras Liebhaber“ lockt, darf man frivolen Spaß erwarten. Doch es geht um Macht und Mumien im alten Ägypten.

Die Meisterin der Mumifizierung trägt ihren Titel aus gutem Grund. Tausend Jahre Garantie gibt diese altägyptische Fachkraft auf knackigen Po und Busen. Aber dass man ihr heute eine Lebende zum Einbalsamieren geschickt hat, das findet sie schlicht unverschämt. Noch dazu, wo ihr Auftragsbuch ohnehin überquillt. Außerdem wünscht die einzuwickelnde Frau, im Tod extrahübsch rüberzukommen. „Ich kann doch nicht zaubern“, geifert die Körperkonservatorin zurück. Jetzt legt sie ihr gelbes Maßband an Hals und Arme der Todgeweihten neben ihr, das bedröppelte Ding verzieht herb das Gesicht, schluchzt und zetert. „Halt, nicht wackeln“, befiehlt die Meisterin. „Dieses Verheulte hat was.“

Schlitzohr mit Bohrblick

Die Mumienmacherin wird auch weiterhin viel zu tun haben. Denn gestorben wird oft in Ägypten vor gut 2000 Jahren, und gern helfen Mitmenschen nach. Vergiften, an Krokodile verfüttern, in einer Pyramide verhungern lassen: Der Mittel gibt es etliche, um Konkurrenten aus dem Weg zu räumen und selbst an die Macht zu kommen. Genau darum geht es erstaunlicherweise in dieser Sommertheater-Inszenierung, deren Titel „Cleopatras Liebhaber“ doch viel mehr an Techtelmechtel und Amüsement denken lässt.

Allerdings nicht ausschließlich daran, wenn man weiß, dass Peter Förster dahintersteckt. Seit 14 Jahren stemmt der Theatermacher die Sommerkomödien in den Mauern des Dresdner Bärenzwingers. Er hat auch dieses Stück geschrieben, er hat es inszeniert und bei der Premiere am Freitag selbst die Karten verkauft. Respektabel ist das allemal, auch, weil es mit besonderem Anspruch einhergeht: Ein satter, teils gereimter Text mischt Fiktion mit mehr oder weniger Historischem und Zeitkritik. Anders als bei anderen Humorprivattheatern müssen Försters Schauspieler weder ihr Fleisch ausstellen noch Schenkelklopfer abspulen. Es gibt keine knalligen Effekte, nicht mal Musik. Die Kulissenwände sind drollig bemalt mit Hieroglyphen, Palmenwedeln und Pyramidenspitzen.

Hier nun streiten drei mit prächtigem Bling-Bling behängte Pharaoninnen um die Macht. Was erschwert wird dadurch, dass ein Pharao aus dem Exil heimkehrt und ebenfalls wieder Chef sein will. Ihm hat der Mafiaboss Don Vito aus Corleone Geld geliehen und fordert jetzt sein Recht ein. Und auf welcher Seite steht eigentlich der Oberpriester? Andreas Heßling spielt diesen Einflüsterer als verletztes Schlitzohr, der aus schwarzumrandeten Augen beeindruckend bohrende Blicke wirft. Freya Kreutzkam hat ihrer ruppigen Altpharaonin einen ordentlichen Dachschaden verpasst. Während deren Stieftochter, die berühmte Cleopatra, von Lisa Brosig mit unterkühltem Ernst auf der Zielgeraden zum Machtgewinn geführt wird.

Aber die angekündigten Liebhaber? Schlagender Witz? Theaterfeuer? Das alles kommt zu kurz, der Abend zündet nicht. Zu viele Szenen erschöpfen sich in Mono- und Dialogen. Das Spiel ist oft zu statisch, die Auslassungen über Frau-Mann-Probleme, über Politiker und die allgemeine Weltlage sind oft zu banal, langatmig, klischeehaft. „Was reimt sich auf Zukunft? Vernunft, Vernunft, Vernunft!“, so die Schlussparole des Stücks. Ein paar Premierenzuschauer haben sie verpasst. Sie waren schon in der Pause gegangen.

„Cleopatras Liebhaber“ im Bärenzwinger Dresden läuft außer montags täglich um 20 Uhr bis 17. August sowie vom 22. bis 27. August. Kartentel.: 0351 2126723

