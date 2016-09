Perle am Teich Tipp zum Denkmaltag: Schloss Lauterbach glänzt mit neuem Barockflair und will auch Uniform-Freunde überzeugen.

Dank eifrigen Ehrenamtlern wie Randi Friese (vorn) gewinnt Schloss Lauterbach seinen Charme zurück. © robert michael

Wenn Randi Friese auf den Jahresplan von Schloss Lauterbach blickt, findet sie kaum ein ungenutztes Wochenende. Anradeln und Osterkonzert stehen im Programm, die sächsischen Adelsforscher tagen und alle möglichen Interessenten schauen abermals vorbei am Denkmaltag. Hinzu kommen mehrere Hochzeiten und wofür es sich sonst lohnt, die Festräume zu mieten. Wohlgemerkt: Randi Friese spricht vom nächsten Jahr.

Andererseits trifft sie auch im Umland Leute, die verwundert sagen: Schloss Lauterbach? Nie gehört. Nie gesehen, diesen Bilderbuchanblick: ein cremefarbener Barockbau, gespiegelt in einem Teich, den Kastanien und Eichen säumen. Vielleicht liegt diese Landperle zu gut versteckt, und zwar in dem namensgebenden Dörflein ungefähr in der Mitte des Städtedreiecks Großenhain – Radeburg – Meißen. Vielleicht schlummert sie zu unscheinbar im Schatten von Albrechtsburg, Moritzburg und wie die Großprächtigen alle heißen. Oder zehn Jahre sind nicht genug. So lange reiben sich Randi Friese und die anderen Mitglieder des Fördervereins Hände und Nerven auf, um diese Perle auf Glanz zu polieren. Sie wäre beinahe im Abfluss der Geschichte verschwunden.

Mal Habsburger, mal Honecker

Davon werden die Besucher erfahren an diesem Sonntag beim Tag des offenen Denkmals. Bei Führungen, in Vorträgen, auf Schautafeln lässt sich die Historie des Adelssitzes erleben, der ab 1700 entstand. Weil es die Herrschaften von Palm bei den Habsburgern zu etwas gebracht hatten, hingen im Festsaal Porträtgemälde von Kaiser Franz I. und seiner Gattin Maria Theresia. An gleicher Stelle schaute später Erich Honecker von der Wand, der Saal war zum Speiseraum geworden, das Schloss zur Polytechnischen Oberschule. Ab 1982 gehörte es sich selbst und verfiel.

Randi Friese hat vieles dokumentiert. Ohne sie ginge es derzeit nicht auf dem Schloss. Die 54-Jährige hat an einem Buch mitgeschrieben, die Faltblätter gestaltet sie selbst. Sie hält Kontakt zu den dreißig aktiven Vereinsmitgliedern vor Ort und zu den anderen, die aus der Ferne Gutes für Lauterbach tun, darunter mehrere Nachkommen der ehemaligen Schlossbesitzer. Randi Friese schreibt an Behörden und Stiftungen und wer sonst noch Geld geben könnte, damit die Sanierung vorankommt. Sie kann das alles nur leisten, weil sie im Vorruhestand ist. Nach einigen Unfällen ging es für sie nicht weiter bei der Reiterstaffel der Polizei. Aber von Ruhe kann keine Rede sein. „Es ist eigentlich ein Vollzeit-Job“, sagt Randi Friese, die Ehrenamtlerin.

Eines freut sie besonders: „Die Leute stehen hier echt hinter uns.“ So wirken beispielsweise der Jugendklub, Kita, Billardverein und Chor mit, wenn das Schloss am zweiten Adventssonntag die traditionelle Schlossweihnacht feiert. Viele Leute helfen beim Schmücken, verteilen großzügig Reisig in allen Winkeln und lassen damit Problemecken verschwinden. Es gibt Bilder, Taschen, Weihnachtsschmuck zu kaufen, die Kellerbar schenkt Glühwein aus, Hunderte Gäste schleusen sich durchs Gemäuer. „Das ist dann ein vollkommen anderes Schloss“, sagt Randi Friese.

Sie erinnert sich jedoch an Zeiten, in denen Einheimischen jegliche Begeisterung fürs Schloss abging. Kein Wunder: Fast ein Vierteljahrhundert stand der Bau leer. Es regnete durchs Dach, der Putz fiel von den Wänden, die Räume waren voller Müll, kein Möbelstück mehr da. Viele hatten die Zukunft klar vor Augen: abreißen.

Doch die Gemeinde Ebersbach als Eigentümerin suchte eine andere Lösung und war froh, dass engagierte Bürger 2006 den Förderverein gründeten. Er hat das Nutzungsrecht für ein Vierteljahrhundert. Bislang wurden der englische Park und die Schlosshülle weitgehend saniert, ebenso das Erdgeschoss. Mehr als 600 000 Euro, die Gemeinde, Freistaat, EU ausgaben: Sie sind ganz gut angelegt.

Heute dürfen Brautpaare im Musiksalon heiraten, es ist ein offizielles Standesamt. Feiern können sie gleich nebenan im Gartensaal unter der zarten Stuckdecke und neuen Kronleuchten, die wie alte aussehen sollen. Die heutigen Porträts des Kaiserpaars schuf nach alten Vorlagen ein Dresdner Hobbymaler. Darauf sind sie in Lauterbach sehr stolz: Während die Schlösser und Burgen im Sachsenland ihre Wände erbgemäß mit Wettinern dekorieren, haben wir Habsburger! Und noch dazu in dieser Größe!

Wie bei anderen Rekonstruktionen versucht man auch hier, ein stimmiges Bild herzustellen. Das jedoch färbt sich sonderbar ein, wenn man weitergeht in die erste Etage. Im sogenannten Blaulichtsalon zeigt ein Sammler Tausende Mützen, Abzeichen, Uniformen von Polizei, Zoll, Strafvollzug aus hundert Ländern. Der Förderverein hat anfangs selbst gezweifelt, ob diese Neuzeit-Devotionalien zur barocken Hülle passen. Letztlich entschied man sich für die Ausstellung, schon um weitere Interessenten anzulocken, erzählt Randi Friese. Schloss Lauterbach soll eben kein Nobelmuseum sein, das man nur bestaunen darf. Sondern, wie Friese sagt: ein Schloss zum Anfassen. Das soll auch helfen, der allgemeinen Entvölkerung ländlicher Regionen etwas entgegenzusetzen.

Ein paar Räume weiter hat ein Rentner Tausende Bücher zusammengetragen, die auf neue Besitzer warten. Spenden sind erwünscht. Eine neue Baustelle steht an. Als wären zehn Jahre Aufbauarbeit nicht genug, will der Verein dem Schloss einen wortwörtlichen Höhepunkt schenken. Das Dach soll nächstes Jahr einen Turm bekommen, wie er früher einmal war. Ein international erfolgreicher Architekt aus Leipzig unterstützt den Bau mit seinen Planungen, und auch das hätte nicht geklappt ohne Randi Friese. Sie ist in Leipzig aufgewachsen und kennt den Mann aus Jugendtagen.

Am Sonntag öffnet Schloss Lauterbach von 10 bis 18 Uhr. Adresse: Schlossallee 4, 01561 Ebersbach

www.schlosspark-lauterbach.de

