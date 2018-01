Paul Rudd gewinnt den „Hasty Pudding“-Preis als Mann des Jahres

Paul Rudd ist jetzt Träger des „Hasty Pudding“-Preises (Archivbild) © EPA/HANNAH MCKAY/dpa

Los Angeles/Cambridge (dpa) - Paul Rudd (48, „Ant-Man“, „Captain America“) ist für die Theatergruppe der Universität Harvard der „Mann des Jahres“ und wird deshalb mit dem „Hasty Pudding“-Preis ausgezeichnet. Das gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Neben vielen hervorragenden Leistungen in Film und Fernsehen würdigten sie besonders Rudds Fähigkeit, „seit 1995 nicht gealtert zu sein“. „Wir können es nicht erwarten, dass er uns die Quelle der ewigen Jugend verrät“, so die Vorsitzende der Theatergruppe, Amira Weeks.

Der Preis wird nach alter Tradition in ironischem Rahmen vergeben, ist aber begehrt. Zum Brauch zählt ein bunter Straßen-Umzug und der sogenannte Roast, das ist ein Dinner, bei dem die Preisträger veralbert werden, bevor sie dann den goldenen Puddingtopf erhalten. Der 48-Jährige wird am 2. Februar diese Ehrung erfahren. Bereits letzte Woche war bekanntgegeben worden, dass Mila Kunis als Frau des Jahres geehrt wird.

Vergangenes Jahr waren Octavia Spencer und Ryan Reynolds ausgezeichnet worden. Zu weiteren Preisträgern zählen unter anderem Martin Scorsese, Robert de Niro und Helen Mirren. (dpa)

>>> Liste der früheren „Hasty Pudding“-Preisträger

zur Startseite