Pass auf das Handtuch auf! Der „Sachsenspiegel“ regelte im Mittelalter Diebstahl, Scheidung, Steuern – Historiker entdecken immer neue Details.

Comic der Gotik: Das Bild illustriert eine Saunaregel. Wer versehentlich etwas von anderen mitnimmt und es zurückgibt, wird nicht bestraft. © Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Klauen in der Sauna verboten! Das war schon im 13. Jahrhundert so. Die rechtliche Regel erklärte der „Sachsenspiegel“ in Text und Bild. Da sind drei nackte Männer im Dampfbad zu sehen. Sie bearbeiten sich mit Laubwedeln. Die schicken Karomützen lassen vermuten, dass die Gäste die neueste Mode schätzen. Sie gehören zur besseren Gesellschaft. Einer verlässt das Haus mit Sachen, die ihm nicht gehören: Rasiermesser, Schwert, Handtuch und Wasserschüssel. Nur wenn der Mann schwört, dass es sich um eine Verwechslung handelt und alles zurückgibt, kommt er davon.

So anschaulich und alltagstauglich kann Rechtsklärung sein. Sie kam im Mittelalter ohne Paragrafenreiterei und Advokatenslang aus. Man einigte sich möglichst miteinander, und nur wenige Straftaten wurden von Amts wegen verfolgt. So beschreibt es der Hallenser Rechtshistoriker Heiner Lück. Er hat gerade ein opulentes und fein gedrucktes Buch über den „Sachsenspiegel“ herausgebracht. Von der Entstehungsgeschichte folgt er den Spuren bis ins Bürgerliche Gesetzbuch der Gegenwart. Er zeigt Parallelen zu ähnlichen Editionen weltweit.

Schnapp, da ist die Zunge ab

Augenzwinkernd bezeichnet Lück das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters als „Comic der Gothik“. Die Figuren in den Bildstreifen tragen zum Verständnis der Texte bei. Sie konkretisieren abstrakte Normen. Wer unberechtigt über einen anderen zu Gericht sitzt, verliert die Zunge. Schnapp. Da hat sich der Illustrator Mühe gegeben. Tolle Strumpfmode übrigens. Autor Heiner Lück erklärt die Details. Jungfrauen sind am offenen Haar erkennbar, Witwen am Schleier, Bischöfe am Krummstab und die Juden am spitzen Hut. Merke: Der ältere Bruder ist immer der mit dem Bart.

Verbrechen kamen in der besten Familie vor. Die internationale Kriminalität war überschaubar. Sie gipfelte im Hauen und Stechen, wie es etwa die Sachsen taten. Mit ihrem messerartigen Kurzschwert, dem Sax, fielen sie ins Harzvorland ein. Die Fürsten wurden ermordet oder vertrieben. Bleiben durften die Bauern. Schließlich musste sich jemand um Vieh und Äcker kümmern. Die Spielregeln, die sich in der neuen Gemeinschaft entwickelten, hielt der „Sachsenspiegel“ im Auftrag von Graf Hoyer von Falkenstein um 1225 fest. Inzwischen war geklärt, wer wie den König zu wählen hatte, wann die Todesstrafe infrage kam und was im Fall einer Eheschließung mit dem jeweiligen Eigentum geschah. Frauen wurde immerhin ein Minimum an selbstständiger Existenz zugebilligt. So wie sie im Spiegel ihr Antlitz erschauen, soll das Rechtsbuch die allgemein üblichen Normen spiegeln, heißt es im Vorwort. Die ältesten Schriften wurden auf Elbostfälisch verfasst – die Schriftsprache war vor allem in der Altmark gebräuchlich.

Viele Festlegungen galten samt ergänzenden Glossen rund 700 Jahre lang – und manche gelten bis heute. „Der Fuhrwagen, der zuerst auf die Brücke rollt, der soll sie auch zuerst überqueren.“ Das klingt in Paragraf 12 der Straßenverordnung ähnlich: Derjenige soll den Parkplatz erhalten, der ihn zuerst erreicht. Auch im aktuellen Erbrecht, im Nachbarschaftsrecht und im Vereinsrecht finden sich Prinzipien aus dem mittelalterlichen Kompendium wieder. Manches mutet geradezu sensationell modern an. Etwa, dass kein Mensch einen anderen sein Eigen nennen darf oder dass Geisteskranke als schuldunfähig gelten. Und schon damals war der Hollerbusch hinterm Maschendrahtzaun tabu.

Nie wieder hat ein deutscher Rechtstext eine solche Wirkung erreicht wie der „Sachsenspiegel“. Das liegt auch an der Weitsicht des ersten Verfassers Eike von Repgow und an der Klugheit späterer Bearbeiter, meint der Historiker Heiner Lück. Im Königreich Sachsen verdrängte erst das Bürgerliche Gesetzbuch von 1865 den „Sachsenspiegel“. Überliefert ist er in vier prächtigen Bilderhandschriften. An Beispielen verdeutlicht Lück, worin sie sich ähneln und unterscheiden.

Anregungen vom Kloster Altzella

Die vollständigste und umfangreichste Schrift liegt in Dresden in der Sächsischen Landesbibliothek. Das Exemplar mit nicht weniger als 924 Bildstreifen entstand um 1350 im Raum Meißen. Das Original ist nur an wenigen Tagen im Jahr im Buchmuseum der Slub zu sehen. Es wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Lösch- und Schmutzwasser im Tiefkeller des Japanischen Palais beschädigt.

Der Historiker Heiner Lück vermittelt nicht nur den aktuellen Forschungsstand, sondern räumt auch mit einigen Legenden auf. Er bezweifelt, dass Eike von Repgow den „Sachsenspiegel“ auf der Burg Falkenstein im Harz schrieb, wie oft behauptet wird. Wichtige Anregungen könnte er in der Klosterbibliothek von Altzella erhalten haben. Unklar bleibt auch, ob der Edelmann überhaupt selber schrieb und nicht vielmehr diktierte. Er behauptet, dass er die Rechtsnormen aus dem Lateinischen übersetzt habe. Beweise fehlen, deshalb zweifelt Lück auch diese Version an. Er erwischt Eike von Repgow immer mal wieder bei Schönfärberei. Im „Sachsenspiegel“ selbst bleibt Urkundenfälschung unerwähnt. Doch wirklich ausgeforscht ist dieser Schatz längst nicht. Durch Digitalisierung und die Herstellung von Faksimiles wird der Vergleich zwischen weit verstreuten Texten möglich.

Lück verweist außerdem auf neue Erkenntnisse über die Gebärdensprache in den Bilderhandschriften und auf moderne Methoden der Wappenkunde. Inzwischen lassen sich die Wirkungen des „Sachsenspiegels“ europaweit nachweisen – ein mittelalterlicher Rechtstransfer, der bis Barcelona und Kiew reichte. Die EU-Kommission in Brüssel hat erstaunliche Vorläufer.

Heiner Lück: Der Sachsenspiegel. Verlag Lambert Schneider, 176 Seiten, 49,95 Euro

Vortrag am 1. Juni, 17 Uhr, in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

