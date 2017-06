Opernpremiere im argentinischen Tango-Lokal Die Staatsoperette inszeniert „María de Buenos Aires“, eine Tango-Oper von Astor Piazzolla. Das Publikum ist dabei auf ungewöhnliche Weise beteiligt.

Radek Stopka, Ballettdirektor der Dresdner Staatsoperette, während einer Probe für die Oper „María de Buenos Aires“, die er inszeniert. © Kai-Uwe Schulte-Bunert

Es soll sich anfühlen wie in einem argentinischen Tango-Lokal, wenn man am Freitagabend zur Premiere von „María de Buenos Aires“ in die Dresdner Staatsoperette einkehrt. Denn dort sitzt das Publikum mit auf der Bühne, an kleinen Tischen und auf Podesten, mitten im Geschehen. Die Möglichkeit, dazu noch ein Gläschen Wein zu genießen, macht die Inszenierung zu einem Theatererlebnis der besonderen Art. Man ist plötzlich Besucher eines exotischen Tanzlokals und kann den Tango förmlich spüren.

„Die Zuschauer sind so näher am Darsteller dran und erleben eine intimere Atmosphäre“, sagt Radek Stopka, Ballettdirektor der Staatsoperette, Regisseur und Choreograf des Stückes. Der Tango ist das Kernstück der Oper. Dieser werde durch María lebendig, so Stopka, die die Hauptfigur der Geschichte ist. Erzählt wird, wie eine junge Frau glücksuchend aus einem Vorort nach Buenos Aires kommt und schließlich inmitten von Bettlern, Zuhältern und Obdachlosen stirbt – und wieder aufersteht, gar zur mythischen Gestalt avanciert.

Tango galt ursprünglich als der Tanz der Einsamkeit und Not, der in Buenos Aires von den Mittellosen getanzt wurde, als Kampf gegen die Verzweiflung. Der Argentinier Astor Piazzolla, der den Tango erneuerte und weltweit populär machte, schrieb 1968 dieses Werk, als der Tango längst ein salonfähiger Paartanz war. Er bezeichnete seine Komposition selbst als „Tango Operita“, als kleine Oper, die durch den Tango beseelt wird. Darin vereint sich argentinische Folklore mit Jazz und Klängen der klassischen Moderne.

Da Stopka diesmal selbst inszeniert, konnte er ganz nach seinem Empfinden arbeiten. „Die Oper ist sehr poetisch und surrealistisch, da muss nicht alles immer ganz klar sein.“ Es gebe zwar einen roten Faden durch die Handlung, aber in erster Linie sollten die Bilder der Geschichte dargestellt werden. „Der Tango drückt eben nicht nur das typisch Erotische aus, sondern auch Traurigkeit und Brutalität.“

Er selbst war Solotänzer und hat sowohl Erfahrungen mit dem Tango-Tanzen als auch als Choreograf von Tango-Elementen gemacht. Dennoch fand er es nicht ganz einfach, die unterschiedlichen Stile des Balletts und Tangos miteinander zu vereinen. „Im Grunde ist der Tango eine Improvisation zwischen zwei Partnern, die miteinander verschmelzen.“ Zudem integriert er neben dem „Tango Nuevo“ noch andere Tango-Stile.

Noch etwas Besonderes: Im Anschluss an die erste Aufführung wird es eine eintrittsfreie Premierenfeier geben, zu der Milonga im Foyer getanzt werden kann.

Aufführungen: 23. und 30. 6. sowie 7. 7. und in der nächsten Saison; Kartentel. 0351 32042222

zur Startseite