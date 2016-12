Operetten-Chef darf noch nicht in Rente Wolfgang Schaller ist am Ziel. An diesem Freitag öffnet die neue Staatsoperette. 13 Jahre hat er dafür gekämpft und gelitten.

Kann sich zufrieden die Hände reiben: Staatsoperetten-Chef Wolfgang Schaller. Bis aufs neue Logo ist der Start für sein Theater in Dresdens Kulturkraftwerk vielversprechend. Foto: Ronald Bonß © ronaldbonss.com

Wenn an diesem Freitag Festreden und Festgesänge die Eröffnung des Dresdner Kulturkraftwerks bejubeln, dann wird ein Mann ordentlich mitfeiern, aber still triumphieren: Wolfgang Schaller. Und dies zu Recht. Der 64-Jährige hat als Intendant der Staatsoperette maßgeblich dafür gesorgt, dass sein Haus ein funktionierendes Theater und damit wieder eine Zukunft bekommt.

Seit 1947 war Dresdens Heitere-Musen-Bühne nämlich in einem Provisorium im Vorort Leuben untergebracht. Jahrelang hatten Kommunalpolitiker ihm – wie seinem Vorgänger – und dem Ensemble ein neues Theater im Stadtzentrum versprochen und diese Pläne wieder zerrieben. Sogar Schließungspläne hatte es gegeben.

Trotzdem ließ sich der Intendant nicht unterkriegen. Er kämpfte und insistierte wie ein Stehauf-Männchen für das volksnahe Musiktheater. War er quasi durchs Vorzimmer rausgeflogen, kam er durch die Hintertür wieder herein. So überzeugte er Politiker, gewann Förderer und brachte sein Ensemble dazu, durch Lohnverzicht den Bau im Kulturkraftwerk mitzufinanzieren. Schaller wird den nun anstehenden Trubel genießen. Es ist sein größter Erfolg. Er hatte Regie studiert und inszeniert, entdeckte alsbald seine Begabung als künstlerischer Leiter. Ab den 80er-Jahren war er Planungschef und Intendant an Bühnen in Dresden, Görlitz und Würzburg. Seit 2003 führt er die Staatsoperette auch wirtschaftlich überzeugend. Vom gelegentlichen und unnötigen Schielen zur vermeintlich hehreren Oper mit ebensolchen Stücken an seinem Operettenhaus mal abgesehen.

Mit der pünktlichen Eröffnung des Kulturkraftwerks, an die zwischenzeitlich bei Planungs- und Baupannen wohl nur noch er geglaubt hatte, macht er sich zudem das beste Geschenk zum bevorstehenden 65. Geburtstag. In zehn Tagen erreicht er das Rentenalter. Doch im Gegensatz zu anderen Kulturschaffenden schickt ihn die Stadt nicht in Pension. Im Gegenteil: Sein Vertrag, der schon bis Mitte 2018 geht, dürfte vom Stadtrat um ein weiteres Jahr verlängert werden. Diese Entscheidung wäre ein gute. Wohl hat Wolfgang Schaller gerade eine Krebserkrankung überstanden, strotzt aber nur so vor Ideen und Kraft.

