Olsenbanden-Børge bringt den Blues nach Weixdorf Am Sonnabend wird Jes Holtsø im Dixiebahnhof auftreten. Aber unter diesem Namen kennt ihn hierzulande kaum jemand.

Als Kind und Jugendlicher spielte Jes Holtsø in den legendären Olsenbanden-Filmen die Kultfigur Børge Jensen. Doch aus ihm wurde kein Schauspieler, sondern ein Musiker. Ein richtig guter. © Youtube-Kanal Olsenbandenfanclub Deutschland

Nein, die Polizei fuhr damals nicht vor. Auch, wenn vor fast genau einem Jahr ein Mann in den Weixdorfer Dixiebahnhof kam, der schon als Kind und Jugendlicher regelmäßig als Krimineller aufgefallen ist. Allerdings nur im Film. In den legendären Olsenbanden-Filmen nämlich. Jes Holtsø war nun also in Weixdorf. Jes Holtsø? Besser bekannt als Børge Jensen, der Filmsohn des Olsenbanden-Kjeld … Er kam allerdings nicht als Schauspieler, sondern als Musiker. als richtig guter Blues-Musiker noch dazu. Und es war rappelvoll im Dixiebahnhof. Und schon damals versprachen die Macher: Wir holen ihn noch einmal. Jetzt, an diesem Sonnabend wird er nun also noch einmal da sein: Jes Holtsø im Weixdorfer Dixiebahnhof. Ab 20 Uhr wird er zeigen, dass es ein wenig ungerecht ist, dass er als Olsenbanden-Junge populär, als Musiker hierzulande hingegen weitgehend unbekannt ist. Jazz- und Bluesfans sollten sich den Abend nicht entgehen lassen.

Dass der 1956 in Kopenhagen geborene Jes Holtsø ein wirklich ernst zu nehmender Musiker geworden ist, hängt dabei allerdings auch mit den Filmen rund um die Olsenbande zutun. Denn Erfolg und Popularität haben auch ihre schwierigen Seiten. Und veränderten auch das Privatleben des jungen Dänen. Das Gelächter der Menschen war im Alltag leider nicht nur in den Kinos zu hören, überall war er nur noch der kleine Junge aus der Olsenbande. 1977 verlies Jes Holtsø deshalb das Film-Team. Seine Rolle musste aus künftigen Filmen herausgeschrieben werden. Eine Suchtkarriere folgte. Und die Musik war es, die ihn dann wieder auffing. Am Blues arbeitete er sich wieder hoch. Aus eigener Kraft, wie er später nicht ohne Stolz erzählte. Und im allerletzten Olsenbanden-Film war er dann auch noch einmal zu sehen gewesen. Als dann nun schon erwachsener Sohn.

Aber am Sonnabend wird sich im Dixiebahnhof alles nur um den Musiker Jes Holtsø drehen. Und das lohnt sich allemal. Zahlreiche Auszeichnungen gab es für die mittlerweile drei Alben des Musikers – und seine Konzerte sind gefragt. Wie das vor einem Jahr in Weixdorf. Nicht ausgeschlossen also, dass sich die musikalischen Besuche Holtsøs vielleicht sogar zur kleinen Frühjahrs-Tradition mausern?

www.dixiebahnhof.de

