Ohne Promi-Bonus Der neueste Film von Wim Wenders kommt in Venedig gar nicht gut an.

Michael Fassbender und Alicia Vikander, Hauptdarsteller im Film „The Light Between Oceans“, werden beim Festival in Venedig zwar kaum einen Preis gewinnen, begeisterten aber immerhin das Publikum. © WireImage

Man kann auch im Kino nicht immer alles neu erfinden, aber man kann den alten Geschichten eine neue Form geben, zumindest in technischer Hinsicht. Der deutsche Regisseur Wim Wenders, lange Zeit Hauptverantwortlicher dafür, dass dem deutschen Film im europäischen Kino ein Platz von Rang erhalten blieb, präsentierte auf dem Festival in Venedig nun sein neustes Werk, den 3-D-Film „Les Beaux Jours d’Aranjuez“ (Die schönen Tage von Aranjuez) und damit seine ganz eigene Kombination aus Alt und Neu. Das Projekt ist zum einen ein Wiedersehen alter Freunde: Wenders hat ein Theaterstück von Peter Handke verfilmt, mit dem er schon beim Drehbuch für „Der Himmel über Berlin“ zusammenarbeitete. Damals mit dabei war auch Nick Cave, und beide haben sie nun Cameo-Auftritte im neuen Film: Handke ist nur kurz als Gärtner am Bildrand zu sehen, Nick Cave aber steigt gewissermaßen aus einer Jukebox heraus, um einen Song am Klavier zu intonieren: „Into My Arms“.

Beides sind lediglich Details in einem Film, der daraus besteht, einen Mann (Reda Kateb) und eine Frau (Sophie Semin, Handke-Ehefrau) im Gespräch auf einer sommerlichen Gartenterrasse bei Paris zu zeigen. Die Sonne scheint, die Luft ist lau; es geht um Liebe und um Natur. Der Mann befragt die Frau über die erotischen Erfahrungen ihres Lebens, er selbst erzählt von Beeren, Schwalben und einem zurückliegenden Besuch im Schloss von Aranjuez. Trotz der durch das 3-D-Format ausgestellten realistischen Umgebung von Luft und Sonne sind die beiden als fiktive Gestalten markiert, denn im zur Terrasse gehörigen Haus sitzt ein Schriftsteller (Jens Harzer) am Schreibtisch, sichtlich damit bemüht, das Gespräch zwischen den beiden Figuren aufs Papier zu bringen. Ab und zu wirft er auf einer leuchtend-nostalgischen Jukebox ein Musikstück an.

Die Reaktionen nach der Premiere in Venedig waren bestenfalls zurückhaltend. Die Kritik hielt Wenders zugute, dass der Film immerhin nicht ganz ohne Humor sei, aber ansonsten war man eher ungnädig mit einem Werk, das trotz des Einsatzes von neuester Technik hölzern und seltsam blutleer daherkommt.

Der US-Amerikaner Derek Cianfrance kommt bei den Kritikern nicht viel besser weg. Sein Venedig-Beitrag „The Light Between Oceans“ ist ein kitschiges Drama. Selbst die prominenten Hauptdarsteller, der Deutsch-Ire Michael Fassbender und die schwedische Oscarpreisträgerin Alicia Vikander, können die seltsam leblose Geschichte nicht retten.

Fassbender spielt einen vom Ersten Weltkrieg traumatisierten Leuchtturmwärter auf einer australischen Insel, Vikander seine lebensfrohe Ehefrau. Als nach mehreren Fehlgeburten ein Boot mit einem Säugling zu ihnen treibt, geben sie das Kind als ihr eigenes aus. Doch dann finden sie die leibliche Mutter, und das Melodram steuert, von schwülstiger Musik unterlegt, auf sein tränenreiches Finale zu. Immerhin wurden die Hauptdarsteller beim Gang über den roten Teppich gefeiert. (epd)

