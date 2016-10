Oh weh, das soll unsere Polizei sein? Sachsens Polizei soll einen Rechtsdrall haben. Selbst wenn: Viel schlimmer steht es um die Beamten im „Polizeiruf 110“.

Im Rostocker Hafen organisiert die Mafia Drogentransporte nach Skandinavien. Kommen die Ermittler Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) dagegen an? © ndr/christine schroeder

Was läuft schief in Sachsens Polizei und Justiz? Die Frage stellt sich nicht erst seit voriger Woche. Enorm war die Entrüstung, als Vize-Regierungschef Martin Dulig die politische Sauberkeit hiesiger Gesetzeshüter anzweifelte. „Manchmal habe ich den Eindruck: Es gibt in der Polizei großen Nachholbedarf bei der interkulturellen Kompetenz“, sagte Dulig im März in einem Zeitungsinterview. Außerdem vermutete er bei der sächsischen Polizei hohe Sympathiewerte für Pegida und die AfD. Damit hatte der SPD-Mann den Beamten ziemlich unverhohlen einen Rechtsdrall attestiert. Diese Offenheit hat man in Sachsen selten.

Hier soll es nicht darum gehen, ob Duligs Urteil gerechtfertigt ist. Sondern darum, wie der „Polizeiruf 110“ vom Sonntag reale Kritik haushoch überbietet. Lässt man die spezielle Frage nach dem Dresdner Rechtsdrall hinter sich und schaut auf größere Aspekte: Anstand, Ehrlichkeit, Gesetzestreue, dann stellt man bestenfalls noch bei den Hauptfiguren eine reine Weste fest. Aber orientierungslos wirkt das Rostocker Ermittlerduo aus Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charly Hübner) dennoch, wie sie sich da so zulöten nach Feierabend und er seiner Kollegin näherkommen will. Läuft aber nichts. Auch sonst hat Bukow im privaten Pech: Getrennt von Frau und Sohn lebend, kann der Teilzeitpapa seinen Jungen selbst mit der konsumigen Dreifaltigkeit „Pommes, Kino, Eis“ nicht mehr verlocken.

Dafür haben sich viele seiner Kollegen verlocken lassen. Der Fall „Im Schatten“ ist ein Kabinett aus vermeintlichen und tatsächlichen Irrläufern. Je länger der Film, desto stärker zerbröselt die Redlichkeit der Polizei: eine dramaturgische Eskalation. Da wird ein Dienstschrank aufgebrochen, darf eine zweifelhafte Kollegin mitermitteln, bringt ein Beamter nach Dienstschluss im Sinne des guten Gewissens den unbelangbaren Bösewicht zur Strecke.

An der Spitze des Irrläufertums steht jene junge Zollkollegin, die auf die andere Seite des Gesetzes wechselte. Gerade die ach so strebsame Zollfahnderin hat sich mit dem Ristorante-Mafiosi eingelassen und einen Zollkollegen – ihren treuen Pflegevater! – erschossen. O weh, und das soll unsere Polizei sein?

Manchmal hat man den Eindruck: Es gibt in der Krimifilmerei viel zu viel verschwörungstheoretische Kompetenz.

