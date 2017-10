Offener Brief kritisiert Buchmesse

Auch Uwe Tellkamp hat die „Charta 2017“ unterschrieben. © Christian Juppe

Nach den Angriffen gegen rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse erheben Autoren, Publizisten und Buchhändler aus Dresden und anderen Städten schwere Vorwürfe gegen den Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

In dem Appell „Charta 2017“, initiiert von der Buchhändlerin Susanne Dagen vom Dresdner Kulturhaus Loschwitz, heißt es: „Wenn ein Branchen-Dachverband ... darüber befindet, was als Meinung innerhalb des Gesinnungskorridors akzeptiert wird und was nicht, wenn gar zu ,aktiver Auseinandersetzung‘ mit missliebigen Verlagen unter Nennung ihrer Standnummer aufgerufen wird und diese dann im ,Kampf gegen Rechts‘ beschädigt und ausgeräumt werden – dann ist unsere Gesellschaft nicht mehr weit von einer Gesinnungsdiktatur entfernt.“

Als Unterzeichner der Charta werden die Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp und Jörg Bernig sowie der ehemalige Stadtschreiber Ulrich Schacht genannt, ebenso der Hallenser Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz, die ehemalige Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld und die Bestseller-Autorin Cora Stephan und der Publizist Matthias Matussek. (SZ)

