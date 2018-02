Obama in Oberammergau? Bis zur Premiere im Mai 2020 ist noch Zeit. Doch die Werbung für die 42. Passionsspiele ist schon im Gange – jenseits vom Teich.

Die Passinsspiele in Oberammergau © Archivfoto: Tobias Hase/dpa

Für die nächsten Passionsspiele in Oberammergau hat Spielleiter Christian Stückl einen besonderen Besucherwunsch: „Den Obama und seine Familie hätte ich gerne dabei“, erzählt der 56-Jährige. „Die könnten auch bei mir wohnen“, witzelt der Theaterintendant. Stückl leitet die 42. Spiele in seinem Heimatdorf 2020 zum vierten Mal. Und dafür wird auch in Amerika kräftig geworben. Zusammen mit Frederik Mayet (37), Jesus-Darsteller von 2010 und Pressesprecher der Passionsspiele, ging es jetzt eine Woche durch Amerika.

Auf dem Programm: San Francisco, Los Angeles, Washington, New York, Toronto. Den früheren US-Präsidenten Barack Obama trafen sie nicht, aber Journalisten, Reiseveranstalter, Vertreter aus Kultur und Kirche. Sie rührten die Werbetrommel für das traditionsreiche Schauspiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi. „Hier heißt es ja Passion Play, und ‚Oberammergau‘ kriegt komischerweise fast jeder Amerikaner heraus“, so Stückl. Für Sightseeing ist beim Auftakt in San Francisco nur Zeit für einen Besuch in der Mission Dolores, der ersten Missionskirche, Baujahr 1776. Da waren die Passionsspiele schon mehr als hundert Jahre alt. Sie gehen auf ein Pestgelübde im Jahr 1633 zurück. Damals gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre die letzten Tage im Leben Jesu aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterben sollte.

2020 steht die 42. Auflage an. 2 000 Laiendarsteller, Sänger und Orchestermusiker wirken mit. Zu den gut 100 Aufführungen werden im Passionstheater mit über 4 500 Sitzplätzen wieder eine halbe Million Zuschauer aus aller Welt erwartet. „Das ist kein Selbstläufer“, meint Mayet. „Man muss alle Jahre wieder auf sich aufmerksam machen, sonst ist man vergessen.“

Den ersten frühen Zulauf ausländischer Besucher führt Stückl auf den britischen Tourismus-Pionier Thomas Cook im Jahr 1890 zurück. Im Jahr 2000 wurden 70 Prozent der Karten von englischsprachigen Zuschauern gekauft, 2010 ging diese Zahl allerdings auf etwa 50 Prozent zurück.

Besucher aus den USA haben in Oberammergau Tradition: Der spätere US-Präsident Herbert Hoover 1922, Automobilbauer Henry Ford 1930, Dwight Eisenhower 1950, drei Jahre vor seiner Wahl zum US-Präsidenten. 2010 waren der New Yorker Erzbischof Timothy Dolan und Rabbi Gary Greenebaum vom American Jewish Committee dabei. (dpa)

