O Schreck, ein Jeck Typisch märchenhaft erzählen die Landesbühnen Sachsen „Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen“.

Action ja, aber Angst? Auf der Suche nach dem Gruselerlebnis bekommt es Karl (Felix Lydike) mit bösen Katzen zu tun. © Hagen König

Käsekurt, Würstelwalter, Forellenfriedel: Auf dem Markt herrscht ordentlich Betrieb. Händler mit Strohhüten, Körben und Bauchläden preisen lauthals ihre Waren an, sie scherzen, sie foppen sich gegenseitig, und jemand fährt als Spektakel das Kalb mit zwei Köpfen auf. Aber einen jungen Mann lässt das ganze Treiben kalt. Teilnahmslos hockt Karl auf dem Boden und friemelt an einem Besen. Das Binden gelingt dem Korbmachersohn nicht. Man erfährt den Grund, als man Karls Familie kennenlernt. Sein älterer Bruder schimpft ihn „Dummling“, und der Vater fällt das vernichtende Urteil: „Du kannst gar nichts.“

Karl fehlt ganz offensichtlich jede Art von Bestätigung. Deshalb mangelt es ihm nicht nur an handwerklichem Geschick, er hat auch keinen Zugang zu seinen Gefühlen. Karl, der Depp, Narr, Jeck, leidet unter einem gestörten Selbstbild. Diesen psychologischen Befund bekommt das Publikum gleich zu Beginn des Märchens „Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen“. Seit Sonnabend läuft es als vergnügliche Familienversion an den Landesbühnen in Radebeul. Intendant Manuel Schöbel hat die Vorlage der Brüder Grimm für das Theater umgeschrieben und an einigen Stellen aufgefrischt. Aber keine Frage: Bei Schöbel und seinem Regisseur Steffen Pietsch bleibt ein Märchen ein Märchen, samt all dem Raunen von alten Zeiten, von Spukschloss, Schatz und Prinzessin. Es erklärt sich wohl am besten aus den Umständen jener Epoche, in der das Wünschen noch geholfen hat, dass eine Figur wie Suse dort ihren Platz hat.

Suse, die Gänsemagd, hat mehr als ein Auge auf Karl geworfen. Ihre Hingabe an den Jüngling ist riesig. Sie bringt ihm den Korb mit Frühstück, sie pflegt seine Brandblasen, aber Karl zeigt sich kaum dankbar. Andere wären längst davon. Suse bleibt. Erst am Ende spielt Cordula Hanns die selbstbewusste Seite dieser Frau aus, wenn Karl aus seinem emotionalen Dauerschlaf aufwacht und sich endlich gruselt. Bis dahin hat er viele Prüfungen zu meistern. Im Laufe von zwei Theaterstunden gibt Felix Lydike der Hauptfigur mehr Beweglichkeit und Spannung. Die abgestumpfte Seite hat ihren Reiz da, wo Karl dem Grusel die kalte Schulter zeigt. Etwa wenn das Gespenst auf der Kirche die schrecklichsten Schrecklaute herauspresst, und der Junge lässig entgegnet: „Was soll das Gejammer? Hast du Höhenangst?“

Skelette zappeln zu Michael Jackson

Auf Radebeuls großer Bühne streckt sich eine Stadtsilhouette in die Höhe, und Projektionen von Häusern, Türmen, Mond führen von einem Handlungsort zum nächsten, vom Tag in die Nacht. Dann krächzen auch die Raben. Eltern brauchen aber keine Bedenken zu haben, wenn sie ihre Sechsjährigen mit ins Theater nehmen. Wahrscheinlich haben die eh schon ganz andere Sachen gesehen als schwarzvermummte Schauspieler mit aufgemaltem Gerippe. Statt auf Grusel setzt Regisseur Pietsch auf Coolness. Die Kinder lachen mehr, als dass sie sich ängstigen. Es gibt ein paarmal Action, und die Skelette tanzen zu Michael Jacksons „Triller“. Warum eigentlich nur ein paar Takte? Hier hätte es gern die ganze Nummer sein können. Während die Musicaleinlagen doch allzu naiv geraten sind und allzu offensichtlich nach Zustimmungsapplaus schielen.

Die Figur des Küsters würde wohl keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen. Holger Uwe Thews spielt den Kirchenmann schön süffisant, so großmäulig wie unfähig. Olaf Hörbe gibt einen prasseligen König ab, der am Ende ... Nun ja, wie zu erwarten wird alles gut, der Nachwuchs hat seinen Spaß und Kostümbildnerin Katharina Lorenz Erholung verdient: Erst die Vielfalt der Gewänder für Marktleute, Gruselviecher und Hofschranzen macht das Märchenerlebnis perfekt.

Im Theater Radebeul täglich vom 29.11. bis 6.12., spätere Termine auch in Freital und Meißen, Kartentel.: 0351 8954214

