Nuscheln am Höhepunkt In Riesa singt Udo Lindenberg ein Loblied auf die „Bunte Republik Deutschland“ – und verstört damit manchen Fan.

Auch nachtdunkle Brillen schützen nicht vor schönen Frauen – Herr Lindenberg kam nach Riesa, sah genau hin und triumphierte. © Robert Michael

Udo Lindenberg ist nicht kleinzukriegen. Wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag fliegt, hüpft, tanzt und rennt er am Donnerstag über die Bühne, als wäre der natürliche Verfall seines Körper im Bestzustand stecken geblieben. Besonders das Herzstück seines Schaffens ist nach Millionen Drinks geölt wie nie zuvor, der Panikrocker nuschelt und tönt in der proppenvollen Sachsenarena, dass ihm das Publikum kreischend zu Füßen liegt.

Die fünfte Station seiner diesjährigen „Stärker als die Zeit“-Tour entert Lindenberg im Stile einer über den Dingen stehenden Rocklegende: Als Udonaut schwebt er herbei, richtet die Sonnenbrille und entsteigt den Lüften. So läuft das Leben im Dienst des Rock ’n’ Roll. Die Show ist altbewährt, eine Zeitreise durch die Karriere vom Tellerwäscher zum Panikrocker, allen Widerständen zum Trotz. Das ist die Geschichte, die neben seiner Stimme durch den Abend trägt. Alles ist möglich, nach jedem Tief kommt ein Hoch, gemeinsam sind wir stark, wir müssen nur an uns glauben, uns aufeinander verlassen können. Es sind diese Botschaften, bei denen die Fans inbrünstig mitsingen, sich die Sorgen aus dem Leib tanzen, Wunderkerzen schwenken und in melancholische Aufbruchstimmung verfallen.

Doch auch dem Udo lässt das Publikum nicht alles widerstandslos durchgehen. Als der überzeugte Sozialdemokrat mit Trump, Erdogan, Putin und Co. abrechnet, führende AfD-Vertreter mit närrischen Partyhüten verunstaltet über die LED-Leinwand flackern und als „neue rechte Hetzer“ besungen werden, rumort es im Publikum. Leise, aber hörbar. Hände verschwinden aus der Luft, Mienen verfinstern sich. „Alles demokratisch gewählte Vertreter“, rufen manche ihrem Idol entgegen, als hofften sie, der Udo würde doch noch Einsicht zeigen. Es gibt sie, die große jubelnde Menge, als der Panikrocker sich über die wachsende Zahl an Demos für Europa freut, das Straßenfieber ausruft und die „Bunte Republik Deutschland“ zelebriert. Doch es gibt auch jene, die mit ihrem Liebling hadern, in ihre Bärte murmeln, dass sich „der Udo da raushalten“ sollte und erst wieder glücklich sind, als sich die Texte wieder ausschließlich um Freundschaft, Liebe und Unsterblichkeit sorgen. Da ist er wieder, der Mann, dem keiner widersprechen kann.

Tausende feiern die Legende mit Hut samt Panikorchester, das feurige Gitarrenriffs, gewagte Schlagzeugsprints und fette Synthesizer-Beats durch die Sachsenarena von Riesa schmettert. Und dann sind da noch die Panic Vocals, überwiegend junge, stimmgewaltige Damen, von denen es besonders Nathalie Dorra gelingt, den Großmeister mit ihrer fulminanten Rauchstimme ab und an für ein paar Sekunden in ihren Schatten zu stellen, bevor der wieder die Oberhand gewinnt und die Einlagen aller Beteiligten zu einem Kunstwerk vereint. Noch ein paar Küsschen für alle, dann entschwebt der Udonaut der Arena wieder auf seiner Weltraum-Plattform. Keine Frage, der Udo macht sein Ding. Wenn es nach ihm geht, noch 30 weitere Jahre.

