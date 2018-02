Nur mal so zur Sicherheit Nach Lage der Lage ist niemand zum Frieden in der Lage.

Die Sicherheitslage ist unsicher, sagte ein Sicherheitsexperte auf der Sicherheitskonferenz. Die Lage nach kann es sogar Krieg geben, sagte der Leiter der Sicherheitskonferenz. Es gäbe Missverständnisse zwischen den Großmächten, sagt er. Da sagt auf der Sicherheitskonferenz unsere Kriegsministerin, wir müssen aufrüsten und uns stärker militärisch beteiligen. Sorry, wenn durch Missverständnisse meine Lage zu meinem zänkischen Nachbarn schwierig wird, dann versuche ich abzurüsten und nicht auf. Da stimme ich ihn lieber mit ein paar Blumen milder, als dass er mir das Haus zerstört. Da bastle ich doch keine Bombe, damit ich ihm auch das Haus zerstören kann. So ist doch die Lage! Auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte auf der Sicherheitskonferenz, die Lage sei noch nie so ernst gewesen.

Ja, wer führt sie denn herbei, die Lage? Mit immer höheren Rüstungsausgaben und einem Militäretat der Nato, der zwölfmal höher ist als der von Russland. Stoltenberg sagt, er wolle mit Russland keine Konfrontation. Vielleicht hat er den Manöverteilnehmern an der lettisch-russischen Grenze gesagt: „Wenn ihr Zwiebeltürme seht, die heißen Basilikum, dann seid ihr schon zu weit marschiert. Und versucht bitte auf keinen Fall eine Matrjoschka zu vögeln. Denn in der steckt schon was drin!“ Und damit der Durchmarsch schön flüssig laufen kann, fordert Frau von der Leyen eine militärische Schengenzone in Europa. Was nichts anderes heißt, als das künftig ohne jede Zustimmung auf deutschem Hoheitsgebiet die USA ihr Militär Richtung Osten schicken kann. Und der Wehrbeauftragte stellt just zur gleichen Zeit fest: Die Bundeswehr ist zu schlecht ausgerüstet, von den sechs U-Booten keins einsatzfähig, und Hubschrauber machen bei Alarm höchstens Hup-Hup, fliegen aber nicht.

Das mag ja für die, die immer noch stur meinen, mit militärischen Mitteln könne man sowieso keine Probleme lösen, eine Hoffnung sein. Andererseits brauchen unsere Jungs schon ein paar warme Schlüpfer, wenn sie in den russischen Winter geraten. Nein, so lustig ist das nicht. Die Lage ist ernst. Wenn bei Manövern entlang der russischen Grenze über Nato-Panzereinheiten russische Mig-Jäger fliegen, braucht der Soldat auf beiden Seiten keinen Kriegsbefehl. Da genügt es, wenn einer mal durchdreht. Hat der Westen auf der Sicherheitskonferenz überhört, dass der russische Außenminister Frieden und Zusammenarbeit anbot? Ok, dann gäb’s freilich keinen Grund aufzurüsten. Warum stimmt Frau Merkel weiteren Sanktionen gegen Russland zu? Weil Putin die Krim annektiert hat? Warum stimmt sie dann keinen Sanktionen gegen Erdogan zu, weil er syrisches Gebiet annektiert? Mit deutschen Panzern, die gegen Kurden kämpfen, die wir mit Waffen beliefern, weil die gegen den IS kämpfen wie auch die Türken, die gegen die Kurden kämpfen. Waffen zu Pflugscharen – darf man das noch fordern oder ist man da schon ein Spinner?

Gut, ich spinn mal. Der Trump sollte dem Kim Jong Un nicht mit Vernichtung drohen, sondern ihm sagen: „Kim, o.k, behalte deine Atomraketen, wir haben ja auch welche, come to me, wir gleichen uns doch wie eineiige Zwillinge!“ Und das dicke Riesenbaby würde Trump den Bruderkuss geben. Ich bin ein Spinner. Schön wär’s, bei den Mächtigen gäbe es auch ein paar Spinner. Die hätten vielleicht Hussein nicht gehängt, sondern ihn zum Verbündeten gemacht. Dann gäbe es heute keinen Islamischen Staat. Und hätten sie Gaddafi nicht gemeuchelt, würden über Libyen keine Flüchtlinge kommen. Mein Gott, man muss auch Diktatoren die Hand reichen, wenn’s um den Frieden geht. Wir haben doch schon ganz anderen Diktatoren die Hand gereicht, wenn’s ums Öl ging. Wie kommen wir denn raus aus der Lage? Lasst uns mal spinnen.

