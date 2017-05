„Nu is aber gudd“ – Redewettstreit geht weiter

© PR

Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung lädt am Montag zur siebenten Folge des Redewettstreits „Wir reden uns um Kopf und Kragen“ auf den Theaterkahn ein. „Säxit jetzt!“, also den Austritt Sachsens aus der Europäischen Union, fordern sechs Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur in siebenminütigen satirischen Plädoyers. Das Publikum wählt den besten Redebeitrag – und stimmt für oder gegen den Säxit ab.

Als Redner sind Kulturwissenschaftler Dieter Herz, der Sportler und Sportkommentator Marc Huster, der Chemnitzer Unternehmer Stephan Kieselstein, André Schollbach (Linke), Kai Simons vom Max-Planck-Institut und Arnold Vaatz (CDU) dabei. Traditionell halten Politikwissenschaftler und SZ-Kolumnist Werner J. Patzelt und Psychologe Heiko Sill ihre Repliken auf die Beiträge. Moderatorin Anja Koebel (MDR) führt durch den Abend. Für den kabarettistischen und musikalischen Rahmen sorgen Bettina Prokert und Maxim Hofmann als Ensemble Weltkritik aus Leipzig. (SZ)

7. Redewettstreit „Wir reden uns um Kopf und Kragen“

8. Mai, 20 Uhr, Theaterkahn, Dresden; Eintritt: 15 Euro

www.theaterkahn.de

