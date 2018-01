TV-Tipp Nordsee bleibt Mordsee Wenn der Münsteraner Detektiv „Wilsberg“ Urlaub auf der Insel Norderney macht, kann man sicher sein: Es gibt Tote.

Sie können nicht richtig mit-, aber auch nicht ohne- einander. Kommen sich Detektiv Wilsberg (Leonard Lansink) und Kommissarin Springer (Rita Russek) auf Strandspaziergängen endlich doch näher? © dpa

Tapetenwechsel für Georg Wilsberg (Leonard Lansink): Mal ausspannen, nix tun, ab auf die Insel. Zusammen mit Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) macht sich der Privatdetektiv von Münster auf den Weg an die Nordsee. Mit dabei ist allerdings auch Annas Patenkind Merle. Werden Wilsberg und Springer sich trotzdem bei langen Strandspaziergängen endlich entscheidend näherkommen?

Auch in Folge 58 mit dem Titel „Morderney“ an diesem Samstag können die beiden nicht problemlos miteinander, aber ohne den anderen geht es eben auch nicht. Ansonsten macht dieser „Wilsberg“ nicht nur räumlich einen Abstecher in ein anderes Bundesland. Das ZDF spendiert dem Team eine personelle Auffrischung und bedient sich dabei an der seit 2014 ausgestrahlten „Friesland“-Reihe. Grund: Eine Kommissarin im Urlaub in Ostfriesland kann bei einem Leichenfund am Strand natürlich nicht selbst ermitteln. Da müssen die Kollegen aus Leer ran.

Das birgt reizvolle Wortduelle mit Kommissar Jan Brockhorst und Insa Scherzinger. Scherzinger ist in der „Friesland“-Reihe eine Apothekerin, die immer wieder ihre Kompetenzen überschreitet und sich in „Morderney“ den Balzversuchen von Springers Assistent Overbeck erwehren muss. Der Fall, diesmal auch wieder mit Leiche(n), dreht sich um Scharmützel in der lokalen Politik. Im Kampf um den Naturschutz prallen die wirtschaftlichen Interessen von Hauke Tiedemann auf die persönlichen Befindlichkeiten seiner Frau Saskia und Gastronomin Wencke Harms.

Was diesen Samstagabendkrimi ausmacht, sind die Wortduelle, die sich durch die 90 Minuten ziehen. Beispiele: Merle beschreibt das Geprahle der männlichen Ermittler aus Münster und Leer als „Geschlechtsteilvermessung“, und als Anna mit einem Regenschirm bewaffnet aus Angst vor einem Einbrecher hinter einer Tür wartet, kommentiert Wilsberg das trocken. „Wir sind doch noch gar nicht verheiratet“. Und das ist auch gut so. (dpa)

„Wilsberg – Morderney“, Samstag 20.15 Uhr (ZDF)

zur Startseite