Noch vor dem Toten hatten sie Angst Was geschah mit ermordeten NS-Opfern? Die Gedenkstätte Münchner Platz in Dresden zeigt den Dokfilm „Viktors Kopf“.

Verhaftet, verurteilt, ermordet und zerlegt: Georg Viktor Kunz. © StSG

Johann Reichhart war ein vielbeschäftigter Mann. Als Scharfrichter im „Dritten Reich“ pendelte er zwischen seinen Zuständigkeitsbereichen Dresden, Weimar, Stuttgart und München. Von über 1 300 wahren und vermeintlichen NS-Gegnern, Mördern und „Sittlichkeitsverbrechern“, die bis 1945 am Münchner Platz in Dresden getötet wurden, starben 300 durch Reichharts Hand unter der „Fallschwertmaschine“, bis 1942 ein Kollege seinen Bezirk übernahm. Die Familien der Toten wurden zwar über die Vollstreckung informiert. Selbst begraben duften sie ihre Angehörigen in der Regel nicht. Zumeist wurden die Toten auf Dresdner Friedhöfen verscharrt, abseits der anderen Gräber. Auf viele Opfer, wahrscheinlich auf jeden Fünften, wartete indes ein anderes Schicksal: Sie endeten seziert und zerteilt am Anatomischen Institut der Uni Leipzig, als medizinische Schul- und Forschungsobjekte, als Präparate.

Eine solche Geschichte erzählt der Dokumentarfilm „Viktors Kopf“, den die Gedenkstätte Münchner Platz am 26. Februar zeigt, am Vorabend des Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch wenn die Spurensuche der Regisseurin Carmen Eckhardt nach dem Verbleib ihres Urgroßvaters in Kassel und Süddeutschland stattfand, ist die Geschichte des Georg Viktor Kunz auch für etliche Dresdner NS-Opfer in vielerlei Hinsicht exemplarisch.

In Eckhardts Familie galt Kunz traditionell als „verschollen“; man wollte nicht darüber sprechen. Angespornt von ihrer Neugier und ihrer Tochter machte sich die Filmemacherin schließlich daran, das Schicksal ihres Urgroßvaters zu erforschen. „Viktors Kopf“ schildert die Stationen ihrer Suche in Behörden, Archiven und Museen, die schließlich vor einer Bronzetafel auf einem Friedhof in Tübingen endete. Sie fand heraus, dass Viktor Kunz, der eigentlich Goss hieß, ein aktiver Gegner der Nationalsozialisten war, verhaftet, vom Volksgerichtshof angeklagt, in einem Scheinprozess zum Tode verurteilt und durch Johann Reichhart in Stuttgart enthauptet wurde.

Die Behörden weigerten sich, den Angehörigen Goss’ Leiche zu überlassen, „da mit einer Massenbeileidsbekundung zu rechen ist“. Eckhardt reagiert fassungslos: „Sie hatten sogar noch Angst vor dem Toten.“ Unmittelbar nach der Hinrichtung am 17. August 1943 brachte man Körper und Kopf des Toten nach Tübingen an die Universität. Dort wurde Viktor Goss zum Objekt eines Präparierkurses, an dem 153 Studenten teilnahmen. Präzise Notizen belegen, was die Mediziner sezierten: Halsband, Halseingeweide, Brustband, Baucheingeweide ...

Was dann mit dem Körper geschah, ist ungewiss. Möglicherweise wurden Goss’ konservierter Rumpf und der Kopf als anatomische Anschauungsobjekte aufbewahrt. Sicher ist nur, dass man seine nicht verwendeten Überreste einäscherte und auf dem Stadtfriedhof vergrub. Es gehört zu den bewegendsten Szenen der Dokumentation, wenn Carmen Eckhardt mit dem Finger die Namen auf der Bronzeplatte über dem Massengrab absucht und die Bewegung ihrer Hand schließlich bei „Goss, Viktor“ zum Stillstand kommt.

Immer wieder stieß Eckhardt bei ihren Recherchen auf Hindernisse wie die Bürokratie, diverse Bürokraten, aber auch zögerliche Beamte, die im Umgang mit diesem Kapitel der Geschichte und deren Hinterlassenschaften aus Unsicherheit und Ratlosigkeit abweisend waren. Wer der Ansicht ist, die NS-Zeit sei längst bis in alle Details aufgearbeitet, wird in „Viktors Kopf“ eines Besseren beziehungsweise Schlechteren belehrt.

Auch Johann Reichhart konnte seine „Karriere“ nach Kriegsende noch ein Weilchen fortsetzen und blieb bis 1946 in Landsberg aktiv. Seine „Klienten“: 156 zum Tode verurteilte Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher.

Am Donnerstag (26. Januar) um 19 Uhr präsentiert die Regisseurin Carmen Eckhardt ihren Film „Viktors Kopf“ in der Gedenkstätte am Münchner Platz in Dresden.

