Noch mehr Herzschmerz auf der Kinderstation In der neuen Staffel der Serie „Club der roten Bänder“ kämpfen Kinder wieder gegen den Krebs. Lachen ist trotzdem erlaubt.

Clubtreffen: Leo (Tim Oliver Schultz), Emma (Luise Befort), Toni (Ivo Kortlang) und Jonas (Damian Hardung, v. l.)) versammeln sich am Bett ihres Freundes Hugo (Nick Julius Schuck). © Vox

Der „Club der roten Bänder“ vereint Elemente, die für sich genommen schon Stoff für unzählige Drama-Serien bieten. Da ist zum einen der Krankenhaus-Kosmos inklusive Personal und Patienten, zum anderen der Alltag von Jugendlichen mit den zahlreichen Herausforderungen, die sich Heranwachsenden stellen. Mit dieser Mischung und einem guten Anteil Galgenhumor war Vox in der ersten Staffel so erfolgreich, dass nun die zweite startet.

Die Handlung der ersten von dem Privatsender eigenproduzierten Fiction-Serie ist schnell zusammengefasst: Ernste Krankheiten und Verletzungen führen fünf Jugendliche in einem Krankenhaus zusammen. Sie alle müssen dort längere Zeit verbringen, schließen Freundschaft und gründen den „Club der Roten Bänder“.

In Staffel zwei werden die Freundschaftsbande nun auf die Probe gestellt: Emma, das einzige Mädchen in der Gruppe, wird entlassen. Auch für zwei andere Clubmitglieder tun sich Möglichkeiten außerhalb des Krankenhauskosmos auf.

Die erste Staffel brachte dem Privatsender Vox gute Quoten – beim Finale schalteten 2,71 Millionen Zuschauer ein – und wohlwollende Kritiken. Dazu gab es gleich mehrere Auszeichnungen – unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, einen Grimme-Preis, den Bayerischen Fernsehpreis.

Die Geschichte basiert auf dem Bestseller des spanischen Autoren Albert Espinosa. Als Jugendlicher hat er selbst viel Zeit im Krankenhaus verbracht, und wie zwei der Serienhelden hat er wegen seiner Krebserkrankung ein Bein verloren.

Mittlerweile war der „Club“ als TV-Serie in fast 20 Ländern zu sehen. Längst nicht überall liefen die Adaptionen aber so erfolgreich wie in Deutschland. In den USA wurde die Serie sogar vorzeitig vom regulären Sendeplatz abgesetzt. Vielleicht hat Autor Espinosa deshalb bei der Premiere der deutschen zweiten Staffel in Köln von seiner Lieblingsversion gesprochen. Deutschland fühle er sich inzwischen sowieso verbunden, scherzte er: „Zu ein paar Prozent bin ich ja jetzt deutsch, meine neue Beinprothese kommt aus Deutschland.“ (dpa)

„Club der roten Bänder“, montags, 20.15 Uhr, Vox

