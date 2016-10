Nix mit Rockerrente Dieter „Maschine“ Birr von den Puhdys will Dresdner aus seiner Generation an E-Gitarre und Schlagzeug locken.

Rocker wird man nicht, Rocker ist man: Dieter „Maschine“ Birr geht nach der Auflösung seiner Puhdys ab 2017 solo auf Tour. © Sven Ellger

Der Titel klingt verdächtig nach einer neuen Castingshow: „Rockband 60+“ hat die Music Academy Dresden ein neues Projekt betitelt. Doch eine Jury, Rauswürfe, Tränen und Gezeter wird man hier vergeblich suchen. Stattdessen ist jeder jung gebliebene Musikfreund willkommen, der seine alte E-Gitarre schon lange mal wieder entstauben wollte oder sein ganzes Leben diesen großen Traum mit sich rumgetragen hat: einmal Rockstar sein.

Einer, der sich diesen Traum schon vor ein paar Jährchen erfüllte, sitzt jetzt vorn am Tisch und trägt wie üblich eine gewaltige Sonnenbrille auf der Nase: Dieter „Maschine“ Birr von den Puhdys ist mit seinen inzwischen auch schon 72 Jahren das beste Beispiel dafür, dass man nie zu alt für die Rockmusik ist. „Meine Tante hat mit 80 noch angefangen, Keyboard zu spielen“, sagt er. „Das fand ich stark.“

Mit den Puhdys hat Birr in fast 50 Jahren über 22 Millionen Tonträger verkauft und mehr als 4 500 Konzerte gespielt. Anfang Januar gab die erfolgreichste Rockband der DDR in Berlin vor 11 500 Fans ihr Abschiedskonzert. Von Rockerrente will Maschine deswegen aber noch lange nichts wissen. Ende September brachte er seine dritte Soloplatte raus, die passenderweise den Namen „Neubeginner“ trägt und mit der er ab 2017 auf Tour geht. Im gleichnamigen Titelsong singt Maschine: „Neue Liebe, neue Zeiten. Alte Grenzen überschreiten. Es lebe das ewige Leben, die ewige Lust in meiner Brust.“ Das würde doch eine gute Hymne für die „Rockband 60+“ abgeben.

Als Schirmherr des Projekts in Dresden will Maschine jedoch vor allem dafür werben, dass auch andere musikalische Vertreter seiner Generation noch einmal den Weg auf die Bühne suchen. „Es ist nie zu spät für einen Neubeginn. Mit diesem Projekt kann jeder noch einmal so richtig musikalisch durchstarten“, sagt er.

Zum Beispiel hier: Die Music Academy Dresden ist eine private Musikschule, die im November 2014 gegründet wurde und ihre Proberäume auf dem Fetscherplatz hat. Heute unterrichten hier 20 Profis aus der Live- und Studioszene etwa 200 Schüler jeden Alters. Geht es nach Geschäftsführer Tom Schwenke, sollen schon bald jede Menge reifere Schüler dazukommen. „Die Menschen werden doch nicht nur immer älter, sondern eben auch immer fitter“, sagt er. „Mit Häkelkursen muss man den Älteren heute nicht mehr kommen.“ Warum also nicht Rockmusik? Auf dem Lehrplan im Projekt „Rockband 60+“ stehen vor allem die Rocksongs der 60er- und 70er-Jahre – „pur, handgemacht, mit Spaß und ohne Leistungsdruck“.

Als soziales Projekt sollte die „Rockband 60+“ allerdings nicht missverstanden werden. Die Teilnahme an den wöchentlichen Einzeltrainings und Bandstunden kostet monatlich mindestens 75 Euro. Wer etwas mehr gefördert werden will, zahlt 110 Euro. Dafür darf aber auch jeder mitmachen und muss keine Angst haben, aus der Band gewählt zu werden, wenn er mal den Rhythmus nicht halten kann. „Wir werden mehrere Gruppen mit verschiedenen Leistungsniveaus anbieten“, sagt Schwenke. Ziel sei es am Ende, die Bands auch auf die Bühne zu bringen. Bei ähnlichen Projekten in anderen deutschen Städten hätte das schon funktioniert.

Für Dresden hätten sich bisher rund zehn Interessenten gemeldet, heißt es. Eine Informationsveranstaltung für potenzielle Rocker über 60 gibt es am 2. November in der Music Academy. Danach könnten schnell Probestunden folgen.

Maschine selbst wird an dem Band-Projekt übrigens nicht aktiv beteiligt sein. Weder als musikalischer Leiter noch als Gastdozent. Immerhin verspricht er aber: „Ich werde sicher des Öfteren vorbeikommen, bewerten und schimpfen, wenn einer mal nicht richtig geübt hat.“

Beim Fototermin mit der Seniorenband, die allerdings nur aus Statisten besteht, ziert sich Maschine erst noch ein wenig, will nur am Rand stehen und lieber einen symbolischen Schirm als ein Instrument in den Händen halten. Es könnte ja ein falscher Eindruck entstehen.

Ist das wirklich Maschine? Wenige Augenblicke später ruft er: „Na los, gib mal her die Gitarre.“ Kaum hängt sie um seinen Hals, fängt er an zu Schrammeln. Erst „Smoke on the Water“, dann „Highway to Hell“. Wen kümmert’s, dass die Klampfe gar nicht eingestöpselt ist.

