Erste Sätze sind eine Stärke von Matthias Brandt. Und so klang der Auftakt am Donnerstagabend wie eine persönliche Ansprache an das Publikum im voll besetzten Dresdner Schauspielhaus: „Hier wollte ich sein. Bei ihnen. Für mich. Nirgendwo sonst.“ Doch es ist ein Zitat. Es sind die letzten Sätze jenes Abenteuers, das der Kanzlersohn erlebt, als er bei seinem Freund Holger übernachtet. Ihn beeindrucken das brokatbezogene Telefon und die Toilettengarnitur aus Frottee. Er kann nicht mitlachen, als Holgers Mutter erzählt, dass die Tante in Dresden, der sie regelmäßig Pakete schicken, den Toilettenvorleger für einen Schal hielt und sich wunderte, dass die Mütze – also der Bezug für den Klodeckel – zu groß für sie war. Der Junge ist fasziniert von der Ordnung, von den Alltagsritualen dieser Familie und davon, dass alle zusammen vorm Fernseher sitzen. Klar, wer im Kanzlerbungalow aufwächst und von Wachleuten zu seinen Freunden chauffiert werden muss, sehnt sich kurz und heftig nach einem Leben in Normalität. Bald packt ihn das schlechte Gewissen. Verrat! Die Rückkehr in das große weiße Haus kann nicht schnell genug gehen, denn „hier wollte ich sein. Bei ihnen. Für mich.“ In der nächsten Geschichte fackelt er sein Kinderzimmer ab, als er für Mutter Rut eine Geburtstagsüberraschung einstudiert.

Mit Wörtern und Tönen

Die Einsamkeit des Jungen spricht aus jeder der vier Erzählungen, die Matthias Brandt aus seinem Buch „Raumpatrouille“ auswählte. Es erschien im September und wurde ein Bestseller. Wer nur auf Intimitäten aus der Familie des Bundeskanzlers Willy Brandt aus war, dürfte enttäuscht sein. Matthias Brandt erzählt über seinen Vater nichts, was man nicht schon wüsste. Aber es ist herrlich und es ist amüsant, aus der Sicht eines Drittklässlers in die Bundesrepublik der 1960er- und 70er-Jahre gelockt zu werden. Und man versteht, warum der Junge, der sich „der Umgebung vollkommen anverwandelte, wenn er sich wohlfühlte“, Schauspieler werden musste.

Parallel zum Buch erschien das Album „Memory Boy“ von Jens Thomas. Die Künstlerfreunde haben sich gegenseitig befeuert, ihre Geschichten und die Lieder hin- und hergeschickt. Brandt nennt das „eine Unterhaltung, bei der einer mit Worten erzählt, und der andere mit Tönen.“ Diesen ganz besonderen Dialog führen sie nun auch auf der Bühne. Es ist eine durchinszenierte Performance mit improvisatorischen Momenten. In diesem anderthalbstündigen Schau- und Hörspiel bleibt kein Platz für freundlich-belanglose Worte ans Publikum und keine Zeit für eine Pause. Auch eine Zugabe ist nicht vorgesehen. Es ist gut so, wie es ist.

Auch wenn es vielleicht nicht für jeden immer der pure Genuss gewesen sein dürfte, wenn das Piano das Dramatische der Situation unterstrich. Manchmal störten die Töne, hätte es Stille gebraucht. Man wollte dem Schauspieler lauschen, war auf den in Schwarz gekleideten Mann mit der Brille fixiert, der auf einem Stuhl saß, ein Bein über das andere gelegt. Er las nicht, er war der Text, den er gerade aufgeschlagen hatte. Auf die Unterstützung des Musikers war der Vorleser gar nicht angewiesen.

Dabei ist Jens Thomas ein exzellenter Pianist. Er wechselte so überraschend die Höhenlagen beim Singen, wie er gekonnt in die Tasten griff oder an den Klaviersaiten zupfte. Auch er hätte es verdient, dass man ihm bedingungslos zuhörte, ohne von den Worten abgelenkt zu sein. Ein wirklich guter Zusammenklang stellte sich vor allem dann ein, wenn sie gemeinsam sangen.

Matthias Brandt, der lange am Theater engagiert war, ehe er ausgerechnet als persönlicher Referent seines Vaters und DDR-Spion Günter Guillaume seine Fernsehkarriere begann, formte die Worte mit seiner Stimme und zugleich mit seiner rechten Hand. Die lag nur selten ruhig auf dem Oberschenkel. Mit der Linken hielt er das Buch, die Rechte spielte, was er las. Er klopfte zaghaft an den Flügel, wie das Kind einst zaghaft ans Arbeitszimmer seines Vaters klopfte. Er gestikulierte, zeichnete, zeigte auf imaginäre Dinge. Das Kopfkino sprang sofort an. Man hat ja auch Brandts Stimme im Ohr, wenn man sein Buch liest.

