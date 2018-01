Niemand wird nie mehr regiert Nils Zapfe schickt im Theater Junge Generation „Leonce und Lena“ in die Wüste. Die Zuschauer sitzen schon drin.

Da hilft auch keine Augenbinde: Leonce (Lukas Stöger) und Lena (Judith Nebel) treffen und verlieben sich doch. © Marco Prill

Langeweile war gestern. Oder wer findet im 21. Jahrhundert noch die Zeit, Zeit totzuschlagen? Es gibt doch immer was zu tun. Ob WhatsAppen, Chatten oder Twittern. Wer nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, wischt und tippt am Bildschirm. Oder klebt als Serienjunkie davor. Langeweile heißt das Gefühl, woran sich nur die Dinosaurier erinnern, die bereits vor der Erfindung des Smartphones lebten. Müßiggang ist heute medial.

„Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal“, stöhnt Leonce und rauft sich die steif gestylte Powerlocke. Wahrscheinlich äußert er damit die poetischste Beschreibung von Lustlosigkeit. Der genervte Prinz des Königreiches Popo soll Lena, die ihm unbekannte Prinzessin des Reiches Pipi, heiraten. Da flüchtet er lieber mit seinem Narren Valerio. Doch auch der faule, aber wortakrobatische Clown mit geflochtenen Mädchenzöpfen à la Rapper Romano kann das Schicksal nicht aufhalten. Die Königskinder treffen und verlieben sich.

„Leonce und Lena“ ist nicht nur ein Klassiker des Lustspiels. Diese Komödie von 1836 aus der Feder des 23-jährigen Georg Büchner ist vor allem ein politisches Spottstück. Seit vergangenem Freitag läuft es auf der Studiobühne des Theaters Junge Generation. Ab 14 Jahren darf lachend geschaut, gestaunt und mitgemacht werden.

Leopardenmuster auf dem Fußboden, Tierfelle anstatt Sitzplatz. Hier und da wächst ein falscher Kaktus. Zum Fläzen lädt diese surreale Wild-West-Bühne von Grit Dora von Zeschau ein. Amüsiert lässt man sich vor einer großformatig gemalten Wild-West-Landschaft nieder. Über den Köpfen funzelt die Reklame „Promised Land“, vor den Augen des Publikums wartet ein Slush-Ice-Automat. Dahinter begrenzt eine dunkle Wand mit Geländer die Bühne. Das alles wirkt wie ein Holo-Deck aus der Serie „Westworld“.

Verfremdung, wohin das Auge blickt

Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Figuren wie auch Publikum sind Protagonisten. „Der Mensch muss denken“, bringt der träge König Peter hinter dicker Brille hervor, den Bettina Sörgel treffend konfus und gleichzeitig wichtigtuerisch spielt. Bevor sich Königssohn Leonce aufregt, dass die scheinheilige Gesellschaft nur aus Langeweile studiert, betet und heiratet, ist Publikumskontakt wichtiger.

Für nur zehn Euro könne man sich einen Becher Slush-Ice kaufen, ansonsten sei man geizig. Regisseur Nils Zapfe hat für diese Späße den Hofmeister, hier auch „Mann ohne Privilegien“, einen Zweitjob als Moderator zwischen den Welten erdacht. Und dafür den agilen Tausendsassa Hanif Idris eingesetzt. Er legt fest, was das Publikum sich auf dem leeren dunklen Bühnenraum vorstellen soll, zum Beispiel ein unsichtbares Luftschloss des Reiches Popo. Heitere Verfremdung also, wohin das Auge blickt.

Kunstschnee rieselt auf Befehl aus sichtbaren Maschinen, Westernmelodien klimpern bei einem Fingerschnippen. Für dieses Spiel im Wahrnehmungskarussell braucht es nur noch ein spritziges Ensemble. Und das gibt es. Allen voran tobt ein räderschlagender Valerio, den Carlos Praetorius zum Klauen spielt. Aus ihm sprudeln augenrollend nur so die Nonsens-Wortspiele, aber auch Charakterisierungen des Prinzen, die auf den Zuschauer zielen: „Sie sind ein Buch ohne Buchstaben, mit nichts als Gedankenstrichen.“

Leonce will weder irgendeine Prinzessin heiraten noch Verantwortung übernehmen. Er liebt seine Langeweile. Gilt das nicht auch für die Jugend im 21. Jahrhundert? Jedes Kind muss sich vorerst langweilen, um aktiv zu werden. Lukas Ströger changiert als Prinz überzeugend: von hypochondrisch und selbstmitleidig bis überdreht vergnügungssüchtig. Erst, als Leonce sich verliebt, will er etwas. Und seine Auserwählte ist wirklich hinreißend.

Judith Nebel spielt die Lena aus dem Reiche Pipi äußerst gewitzt und quirlig. Ihr zukünftiges Brautkleid probiert sie schmollend wie eine Zwangsjacke an. Klar, dass auch sie alsbald mit Rosetta, schön schrill von Adrienne Lejko gespielt, flüchtet und durch das Publikum jagt. Da muss man in der Zuschauer-Wüste zur Seite rutschen, wenn kurz darauf Leonce und Lena sich ein intimes Plätzchen suchen.

Um sich kennenzulernen und Grenzen zu testen, wetten sie gern. Und das Ergebnis? Herrlich kreativer Irrsinn. Leonce muss einbeinig Hüpfparcours bewältigen und Lena ihren Text der nachfolgenden Szenen singend absolvieren. Dabei wirken die Figuren sogar von ihren gegenseitigen Forderungen überrascht. Regisseur Nils Zapfe lässt hier gewinnbringend Raum für Improvisation. Damit auch niemand auf die Idee kommt, er könne sich in dieses wilde Westworld-Märchen einfühlen, strukturieren drei punkige Rocknummern von Jan Preißler die Inszenierung. Ausgelassen singt das Ensemble samt dem frischen Paar. Doch anders als bei Büchner verweigern Leonce und Lena am Ende das monarchische Erbe. König Peters System und Langeweile waren gestern.

Rebellisch schreien die Spieler dem Publikum ins Gesicht: „Alle sind ab sofort König! Niemand wird nie mehr regiert.“ Müßiggang ist also aller Anarchie Anfang? Ist das nicht der letzte Tanz auf dem Vulkan? Diese Schluss-Vision auf dem Holo-Deck der Studiobühne ist pointiert. Wirkt dann aber doch naiver und hoffnungsloser als angedacht. Fazit: Nils Zapfe und seinem Ensemble gelingt ein wunderbarer Wurf. Tempo- und ideenreich, witzig und für Fans wie Kritiker des Müßiggangs ein Fest der Wahrnehmung.

„Leonce und Lena“ läuft wieder vom 16. bis 18. sowie am 20. Januar und vom 20. bis 21. März, jeweils ab 19.30 Uhr am Theater Junge Generation, Dresden; Kartentelefon: 0351 32042777

