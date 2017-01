TV-Tipp am Samstag Nichts ist, wie es scheint Der Tod ihres Mannes wirft eine Frau aus der Bahn – als sie hinter brisante Geheimnisse des Verstorbenen kommt.

Mal in einer anderen Rolle als der der lustigen Polizistin in „Mord mit Aussicht“. Caroline Peters spielt die Witwe Claire, die sich verfolgt fühlt. © ARD

Für Claire Heller bricht eine Welt zusammen. Ihr Ehemann, erfolgreicher Entwicklungshelfer, ist gerade aus Afrika zurückgekehrt und stirbt überraschend. Seine Frau steht unter Schock und muss schon bald noch mehr verkraften. Im Thriller „Kalt ist die Angst“ geht es nicht allein um das traurige und tragische Schicksal eines Paares. Mit der trauernden Witwe erleben auch die Zuschauer, dass vermeintliche Sicherheiten nichts gelten.

Die Klänge der Trauerfeier sind noch nicht ganz verklungen, da wird Claire misstrauisch. Ungereimtheiten häufen sich. Liegt es vielleicht doch an den Wahnvorstellungen, die sie plagen und die sie mit weiß-blauen Pillen in Schach hält?

Die Vorgeschichte: Claire und ihr verstorbener Mann David wollen ein Kind, mehr als alles in der Welt. Bis zu einem Guru nach Indien hat beide der Wunsch geführt. Claire hat darüber immer mehr den Bezug zur Realität verloren und kämpft mit seelischen Problemen. Auch in der Ehe knirscht es. Kurz vor dem Tod Davids wollten sich beide eigentlich aussprechen.

Stattdessen erlebt Claire nach dem schmerzhaften Abschied von ihrem Mann einen Alptraum nach dem anderen: So findet sie heraus, dass David seit Längerem ein Luxus-Callgirl traf. Außerdem steht seine Firma im Verdacht, für dunkle Machenschaften in Afrika verantwortlich zu sein. Oder ist alles noch komplizierter? „Du irrst dich, da ist nichts.“ Davids Chef wird nicht müde, Claires Irritationen zerstreuen zu wollen. Fürsorglich kümmert er sich um die Witwe. Aber hat er nur ihr Wohlergehen im Sinn? Und was ist mit der Ärztin Dr. Thalheim, die genau auf die Medikation ihrer Patientin Claire achtet?

Definitive Antworten fallen schwer, auch die Zuschauer werden von der Geschichte ein ums andere Mal überrascht. Gerade hat man vor dem geistigen Auge die Dinge geordnet, da gerät das fragile Konstrukt gleich wieder ins Wanken. Überzeugend allen voran Grimme-Preis-Trägerin Caroline Peters: Sie spielt eine Frau, die von ihrem Umfeld als psychisch instabil abgestempelt wird, aber trotzdem auf ihre Gefühle hört und sich nicht abspeisen lässt. Auch nicht, wenn es gefährlich wird. Den Machern ist unterm Strich ein spannender Film gelungen, dessen Geschichte bis zum Schluss noch überraschende Wendungen parat hat. Dabei lernt man den einen oder anderen Darsteller mitunter auch von einer ganz anderen Seite kennen.

„Kalt ist die Angst“, Sonnabend, 20.15 Uhr, ARD

zur Startseite