Nichts für schwache Nerven Die ARD lässt den kultigen Allgäu-Kommissar Kluftinger einen Serienkiller jagen.

Weil er bei seinen Ermittlungen nicht recht voran kommt, bittet der kauzige Kommissar Kluftinger (Herbert Knaup) schon mal fix um göttlichen Beistand. Foto: BR/Hendrik Heiden © ard degeto/br/hendrik heiden

Bei dem Anblick muss sich der Kommissar setzen: Blutig rot ist das Herz, das ihm vor die Nase gehalten wird. „Da hat einer einem sprichwörtlich das Herz aus dem Leib gerissen“, sagt der Kollege von der Spurensicherung dann auch noch – und Kluftinger (Herbert Knaup) winkt angewidert ab. Nicht nur in dieser Szene ist der Krimi „Herzblut“ nichts für schwache Nerven. Denn der Kommissar aus dem Allgäu hat es diesmal mit einem Serienkiller zu tun, der seinen Opfern die Herzen herausschneidet und sie am Tatort drapiert.

Kluftinger läuft die Zeit davon. An allen Tatorten taucht ein Streichholzheftchen auf und mit jedem Opfer ist ein Streichholz weniger darin. Doch welche Verbindung gibt es zwischen den Mordopfern? Wer ist als nächstes in Gefahr? Während Kluftinger und seine Kollegen auf Hochtouren ermitteln, sorgt sich der Kommissar auch um seine Gesundheit. Er leidet unter Stichen in der Brust und ist davon überzeugt, dass ein Herzinfarkt nahe ist. Der Film von Regisseur Lars Montag ist spannend erzählt und gipfelt in einem Showdown in einer Geisterbahn. Aber natürlich darf bei Kluftinger auch der Humor nicht fehlen. So führen ihn seine Bemühungen, mehr auf die Gesundheit zu achten, in eine Yoga-Stunde bei seinem Erzfeind Dr. Langhammer. Die komischen Szenen sind zwar vorhersehbar. Das Zuviel an Klamauk, das – gepaart mit stark überzeichneten Figuren – in den vorherigen Kluftinger-Filmen teilweise störte, bleibt in „Herzblut“ aber aus.

Zu kurz kommen dagegen Bilder aus dem Allgäu. Bis auf einen Traktor und ein paar grasende Kühe gibt es wenige Hinweise darauf, dass dieser Krimi in der bayerischen Urlaubsregion spielt. Der Dialekt ist allerdings unverkennbar. Und wieder einmal überzeugt der im Allgäu geborene und aufgewachsene Knaup in seiner heimischen Mundart. Doch nicht nur sprachlich scheint der groß gewachsene Schauspieler mit jeder neuen Kluftinger-Verfilmung das Wesen der Romanfigur mehr zu verinnerlichen. „Es ist ein Reifungsprozess, der sich mehr und mehr vollzieht“, sagt Knaup, der vor acht Jahren zum ersten Mal als Kluftinger vor der Kamera stand. (dpa)

„Herzblut“, 20.15 Uhr, ARD

