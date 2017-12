Nicht nur Affen brauchen einen Boss Eine Dokumentation versucht zu klären, ob die Deutschen immer noch oder schon wieder autoritätsgläubig sind.

Wie Tiere mit unterschiedlicher Ranghöhe umgehen, wird in der Doku „Sehnsucht nach Autorität“ untersucht. Die Schimpansen im Krefelder Zoo haben jedenfalls eindeutig einen Chef. © dpa

Zu wenig oder zu viel davon ist nicht gut, doch wie viel Autorität ist richtig? Die Frage stellt sich insbesondere in der Politik und in der Wirtschaft, aber auch im Alltag. Eine TV-Doku mit dem Titel „Sehnsucht nach Autorität“, die am Donnerstag auf 3sat zu sehen ist, sucht nach Antworten.

Der Begriff Autorität steht für Einfluss, Würde, Ansehen und wird meist bei Personen in bestimmten Positionen angewendet oder dann, wenn sie für bestimmte Ansichten und Verhaltensweisen offen einstehen. Einer der führenden Denker der Autoritätsforschung, Paul Verhaeghe von der Universität Genf, behauptet im Film, dass Autorität in unserer Gesellschaft „absolut nötig“ sei, und führt aus: „Autorität dient dazu, die Beziehungen zwischen den Menschen zu regulieren, basierend auf freiwilliger Unterwerfung. Wir folgen freiwillig bestimmten Regeln, weil wir dieselben Überzeugungen teilen, die über allem stehen.“ Hans-Jürgen Abt leitet seinen traditionellen auf Auto-Tuning spezialisierten Familienbetrieb alleine und verkörpert einen Führungsstil, den man fürsorglich-autoritär nennen könnte. Er sitzt im Unternehmen im größten Büro ganz oben und sagt im Film: „Autorität bedeutet klare Ansagen, damit auch genau das umgesetzt wird, was man will“. Die Führungsebene hat vom Schreibtisch aus alles im Blick.

Die Filmautoren Tim Hamelberg und Torsten Berg führen sozialwissenschaftliche Experimente durch und gehen nicht nur unterschiedlichen Organisationsstrukturen nach, sondern auch Autoritätsverhaltensmustern in der Tierwelt, etwa bei Pavianen. Der Neurobiologe Robert Sapolsky meint, dass „eine Hierarchie dafür sorgt, dass Tiere mit Ungleichheiten umgehen können, ohne dass sie gleich in einen Kampf geraten.“

Doch wie gut ein Arbeitnehmer mit mehr oder weniger Autorität und Verantwortung klarkommt, bleibt eine Frage, die die Autoren nicht beantworten können. Ähnliches gilt für die Frage, ob zu viel Kontrolle die Kreativität ausbremst oder ob es nicht mehr Führungspositionen in Teilzeit geben sollte. (dpa)

„Sehnsucht nach Autorität“, 20.15 Uhr, 3sat

zur Startseite