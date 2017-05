Nicht bloß Spiele mit Text und Schrift Der Dresdner Kunstsammler Stefan Heinemann bevorzugt karge Entwürfe. Künstlerfreunde schenken ihm nun Farbe.

Stefan Krauth nannte seinen Pigmentdruck „sand“. Zu sehen sind diese und weitere 191 Kunstwerke des Sammlers Stefan Heinemann derzeit in Dresden. © Kunsthaus DD

Die Sammlung des Dresdner Rechtsanwalts Stefan Heinemann steckt, wenn man sie genau betrachtet, noch in ihren Anfängen. Noch immer bei Kunst, die mit gutbürgerlicher Repräsentation schwer zu vereinbaren ist. Bei einer Kunst, die für Heinemann mit der Fotografie einer Joseph-Beuys-Aktion zum „Revolutionsklavier“ beginnt, die er als Abiturient sich vom Künstler an der Museumskasse des Mönchengladbacher Museums hat signieren lassen. Noch immer bei vermeintlich armen Materialien, Holz, Spanplatte, Papier, Karton. Bei sparsamen Entwürfen, kargen Zeichnungen, die selten Personen zeigen. Beim Interesse für eine brutale Architektur aus Beton. Und dann diese Spiele mit Text und Schrift. Die Berge von Akten einer Kanzlei, das Erstellen eigener und das Entschlüsseln fremder Schriftsätze scheint in der gesammelten Kunst ein Gegengewicht zu finden.

Ein vollständiges Bild, eine bergende Geschichte bieten diese Werke nicht. Nimmt man an, die jetzt im Kunsthaus Dresden gezeigten 191 Arbeiten waren zuvor nicht alle im Schieberegal oder Schrank verschwunden, dienen sie dem heute 66-jährigen Sammler mindestens genauso der Selbstkritik wie der Selbstbestätigung. Der Ausstellungstitel sagt das noch mal anders. „Ich bin nicht meine Zielgruppe“, das heißt für den Anwalt: Kunst sollte es niemandem, auch ihm nicht recht machen.

Das ist wohl der hinreichende Grund, weshalb das Kunsthaus Dresden sich Heinemanns Sammlung angenommen hat. Der notwendige Grund ist sein seit 1992 in der Stadt gezeigtes Engagement bei der Gründung von Fördervereinen und der Mitarbeit in ihnen – von der Europäischen Werkstatt Hellerau bis zu Unterstützern einzelner Museen der Staatlichen Kunstsammlungen und der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Zurzeit ist Heinemann Vorsitzender des Freundeskreises des hiesigen Kupferstichkabinetts. Und auch das gehört zum Engagement: Bei „White Cube/Black Box“, dem langjährigen Schülerprojekt des Kunsthauses, stand der Sammler 2010 Rede und Antwort. Er soll sehr überzeugend gewesen sein, Kindern das Lebensmittel Kunst zu erklären.

Was in der Schau dresdnerisch erscheint, passt sich mit losem Schwung gerade so in die bis dahin gesammelte Strenge der Westmoderne ein. Heinemann sammelt nicht strategisch, sondern ortsgebunden. Es ist der Verdienst der Kuratoren Tulga Beyerle und Nils Hilkenbach, aus einem größeren Vorrat vier Gruppen gewonnen zu haben. Die erste Station heißt „Prolog und Katalog-Boxen“ und weist auf zwei Vorlieben des Sammlers hin: für von Künstlern entworfene und zusammengestellte Schachteln. Und für den Moment, in dem der Künstler oder die Künstlerin beginnt oder sich ändert. Heinemann besitzt gern Ausnahmen: die Minutenskizze, das einzige Aquarell. Sogar für letzte Arbeiten, siehe Hirschvogel, gibt es Beispiele. Der große Saal der „Freundschaften“ offenbart allerdings: Stefan Heinemann lässt sich durchaus korrumpieren. Von Stefan Plenkers, neben dem er einst wohnte, und Thomas Scheibitz, mit dem er in den 1990ern durch die Dresdner Klubs zog, nicht allein mit Geburtstagsgeschenken. Sondern ebenfalls durch einen Farbensinn, den der Sammler sich später auch von berühmteren Künstlern besorgt, Penck und Baselitz in kräftigen Drucken. Die Offenheit und Empfindlichkeit jener sechs, sieben Freunde im Saal ist womöglich der größte Reichtum, den diese Sammlung zeigen kann.

Die Schau im Kunsthaus Dresden, Rähnitzgasse 8, ist bis zum 13. August zu sehen, geöffnet Di. – Do. von 14 bis 19 Uhr, Fr. – So. von 11 bis 19 Uhr.

