Neues Museum für den Struwwelpeter Die weltweit größte Sammlung zum Bilderbuch-Klassiker hat nun doppelt so viel Platz.

Der Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann (1809 – 1894) schuf die legendäre Kinderbuchfigur. © dpa

Das Struwwelpeter-Museum in Frankfurt am Main zieht vom Westend in die rekonstruierte Altstadt um. Voraussichtlich Anfang 2019 werde das Museum die weltweit größte Sammlung von Exponaten zu dem Bilderbuchklassiker in der Stadtmitte in den Häusern „Hinter dem Lemmchen 2 und 4“ präsentieren, sagte die Leiterin Beate Zekorn von Bebenburg. Die Ausstellungsfläche werde auf 600 Quadratmeter verdoppelt, die Mitarbeiterzahl von derzeit vier auf zehn erhöht.

Die Sammlungen zum ersten Kinderbilderbuch der Geschichte von 1844 und seinem Autor, dem Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann (1809 – 1894), werden nach den Worten von Zekorn von Bebenburg großzügiger präsentiert. Zu sehen seien seltene Struwwelpeter-Ausgaben, exotische Übersetzungen und Nachahmungen bis zum Manga-Comic-Stil. Außerdem würden zahlreiche Originalzeichnungen und Manuskripte Hoffmanns sowie Erstausgaben seiner Werke gezeigt. Künftig werde Heinrich Hoffmann, der die moderne Psychiatrie in Frankfurt am Main einführte, ausführlicher durch Medien, ein Hörspiel und eine interaktive Stadtkarte vorgestellt.

Das Konzept für das neue Museum plane „Inseln“ zu einzelnen Struwwelpeter-Geschichten mit Spielen und Medienstationen, erläuterte die Leiterin. Kinder bekämen mehr Aktionsflächen, etwa durch eine Bühne für szenisches Spiel und Improvisationstheater. Künftig gebe es zwei Veranstaltungsräume und zwei Flächen für Wechselausstellungen zur Kulturgeschichte und für Kunst. Auch soll die Ausstellung stärker auf ein internationales Publikum ausgerichtet werden. Im Sinne Hoffmanns würden psychisch Behinderte als Ausstellungsbegleiter integriert, hieß es.

Das seit 1845 gedruckte Bilderbuch enthält mehrere Geschichten, in denen (meist) Kinder nach unvorsichtigem Verhalten drastische Folgen erleiden, die von einem Sturz ins Wasser bis zum Tod reichen. (epd)

