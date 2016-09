Empfehlung - Neue Schau zum alten Kreuzchor

Dresden. Die Sächsische Landesbibliothek widmet dem Dresdner Kreuzchor von Freitag an eine Ausstellung. Erörtert würden Fragen zu Geschichte und zum Selbstverständnis des Chores, teilte die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) mit. Die Präsentation steht unter dem Motto „800 Jahre Kreuzchor? Fragen an die älteste Musikinstitution Dresdens". Themen sind auch die Stellung des Chores innerhalb der Kirche, innerhalb der Stadt, der Musikregion und der Musikwelt sowie Fragen zum „Spannungsfeld zwischen Dienstroutine und dem Potenzial an Instrumentalisierung" für verschiedene Zwecke.Bis Ende Februar 2017 werde unter anderem ein Meißner Missale gezeigt, ein liturgisches Buch aus der Zeit, als der Chor noch katholisch war. Zudem sind Bücher aus der Reformationszeit und Musikalien aus dem Repertoire des Kreuzchors zu sehen sowie Schulbücher und Reiseandenken. Der zeitliche Bogen wird von den Anfängen im Mittelalter bis in das 21.Jahrhundert gespannt. Präsentiert würden neben Fakten auch „geläufige Chorgeschichten" und „kursierende Erzählungen" über den Kreuzchor. (epd)