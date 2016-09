Neue Kommissarin jagt den Teufel Die ARD schickt ihre Ermittler regelmäßig zur Verbrecherhatz ins Ausland. Jetzt folgt eine Krimireihe, die in Kroatien spielt.

Das Team der Mordkommission von Split ermittelt erstmals in der ARD: Branka Maric (Neda Rahmanian) mit ihren Kollegen Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) und Borko Vucevic (Kasem Hoxha). © ARD Degeto/Erika Hauri

Sie lösen Fälle in Athen, jagen Kriminelle in Tel Aviv und decken Morde in Istanbul auf. Viele der Ermittler aus den Donnerstags-Krimis in der ARD sind inzwischen ausgesprochen beliebt. Nun begeben sich drei neue Kommissare in den kriminellen Untergrund von Split, der Weltkulturerbe-Stadt an der Adria. Mit „Der Teufel von Split“ läuft am Donnerstag der erste Kroatien-Krimi, am 22. September folgt „Tod einer Legende“.

Der Kroatien-Krimi baut Spannung mit Kontrasten auf. Die selbstbewusste, aber durchaus komplizierte Branka Maric, gespielt von Neda Rahmanian, setzt ihren Charme und ihre Dickköpfigkeit ein, um sich in einer Männerdomäne zu behaupten. Sie wird zur ersten Frau an der Spitze der Mordkommission, kämpft aber gegen Vorurteile und Skepsis.

Gleich ihr erster Mordfall als Chefin bringt ihre Stellung ins Wanken. Denn in den Augen ihrer Vorgesetzten braucht Maric zu lange dazu, ihn zu lösen. Ein Mann wird im Hafen von Split tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen in die Vergangenheit, zur ehemaligen Kampftruppe des Ermordeten während des Jugoslawienkrieges. Dann wird ein zweites Mitglied umgebracht. Bei Maric berührt der Fall einen wunden Punkt, denn ihr Bruder, im Krieg gefallen, gehörte der gleichen Einheit an.

Die Vielschichtigkeit und das Selbstbewusstsein der Kommissarin hat Schauspielerin Rahmanian angezogen. „Diese Frau, die sich in einer männerdominierten Welt durchsetzen muss und es auch tut, und das mit einer Leichtigkeit und einem Selbstverständnis“, sagte sie über ihre Rolle. „Auch mit Schwierigkeiten und Konflikten in der Biografie.“

Unterstützung bekommt Maric von ihren Kollegen in der Mordkommission. Emil Perica, gespielt von Lenn Kudrjawizki, ist vom Krieg gezeichnet und entstammt der konservativen Gesellschaft, steht seiner Chefin aber loyal zur Seite. Auch der stille Ex-Soldat Borko Vucevic hält Maric den Rücken frei. Rahmanian und Kudrjawizki sind geübt darin, sich in andere Kulturen hineinzuversetzen. Beide Schauspieler sind im Ausland geboren und spielen im deutschen Film und Fernsehen meist ausländische Rollen oder Figuren mit ausländischen Wurzeln. Die im Iran geborene Rahmanian verkörperte etwa in „Leberkäsland“ eine türkische Mathematikprofessorin. Dass die 37-Jährige durchaus eine „stinknormale deutsche Mutter“ spielen könne, derartige Rollen aber selten bekomme, störe sie nicht. Dies erfordere noch etwas Zeit vom Fernsehen, sagte Rahmanian. Wichtig für sie sei, ob sie die Biografie und Geschichte der Figur berühre. „Wo diese Rolle letztendlich herkommt, versuche ich gar nicht persönlich zu nehmen.“

Der in Russland geborene Kudrjawizki habe eine Zeit lang mit seinen Rollenangeboten gehadert – „der böse Russe, der böse Jugoslawe, der böse Grieche, der Italiener, der Womanizer“. Irgendwann habe er Lust gehabt, den Guten zu spielen. Doch seine Sichtweise habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt. „Wenn man über sich selbst reflektiert, dann merkt man, dass es Rollen gibt, die man niemals spielen wird. Das ist einfach Teil unseres Berufes.“

Zwar hat der Kriminalfall in „Der Teufel von Split“ wenig Überraschungen auf Lager. Doch der erste Kroatien-Krimi zeigt interessante Details des Landes und spektakuläre Aufnahmen von der historischen Stadt Split. Auch ist die facettenreiche Branka Maric eine sympathische Kommissarin, die stets für Spannung sorgt. (dpa)

