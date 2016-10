TV-Tipp Neue Fälle für Ermittler-Duo Die neue Staffel „Ein Fall für zwei“ startet. Die Fans dürfen sich erstmals auf sechs Episoden der Krimiserie freuen.

Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot jr., l.) und Detektiv Leo Oswald (Wanja Mues) ermitteln wieder als Doppelgespann. © ZDF

Ein arbeitsloser Mietnomade wird durch eine Gasexplosion aus seiner Wohnung gesprengt. Der Wohnungsbesitzer wird daraufhin festgenommen. Gegen ihn spricht alles. Trotzdem glaubt Benni Hornberg (Antoine Monot) seinem Mandanten. Der ist ein Lehrer seiner Tochter. Während Benni sich im Scheidungskrieg mit seiner Noch-Ehefrau befindet und zwischenzeitlich seine pubertierende Tochter bei ihm einzieht, begibt sich Detektiv Leo Oswald (Wanja Mues) auf die Suche nach seiner totgeglaubten Mutter.

Im Privatleben des unkonventionellen Ermittler-Duos geht es turbulent zu. Am Freitag startet die dritte Staffel „Ein Fall für zwei“. Das Remake der Krimi-Kultserie läuft seit 2014. Erstmals wurden für die neue Staffel sechs statt bisher vier Episoden gedreht. Zu Beginn der zweiten Staffel erweiterte Bettina Zimmermann als Staatsanwältin das Darsteller-Team. Neuzugänge erwarten die Zuschauer dieses Mal nicht. Für Antoine Monot ist neu, dass er auf seinen Gegenspieler Thomas Thieme verzichten muss: Der Schwiegervater von Anwalt Hornberg beging am Ende der zweiten Staffel Selbstmord. „Das war ein Einschnitt. Für meine Figur ist das etwas ganz Neues. Aber dafür bekommt Bennis Tochter eine spezielle Stellung“, verrät Monot.

„Wir haben inzwischen ein Gespür dafür, wie weit wir aus Sicht des Zuschauers gehen dürfen“, sagt der 41-Jährige. „Im ersten Jahr wollten wir sehr komplexe Fälle behandeln.“ Doch ein guter Krimi zeichne sich durch eine einfache Handlung aus. Was ihn komplex mache, seien die Figuren.

Das Ermittlergespann aus Anwalt und Detektiv ist Monots Ansicht nach Alleinstellungsmerkmal und Erfolgsrezept von „Ein Fall für zwei“: Es sei die einzige Ermittlerserie, in der keine Polizisten ermitteln. „Wir haben keine Waffen und verhaften niemanden. In einem Polizei-Krimi wandert der Täter am Schluss ins Gefängnis. Wir setzen an diesem Punkt an. Einer ist bereits im Gefängnis und ich versuche ihn rauszuholen.“

