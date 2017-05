Neiße-Filmfestival belebt den Zittauer Markt Erstmals werden Filme unter freiem Himmel gezeigt – allerdings vor dem offiziellen Start.

Am Sonnabend werden ab 20 Uhr auf dem Zittauer Marktplatz Kurzfilme gezeigt. Der Eintritt ist frei. © Sampedro

Zittau. Mal etwas unter freiem Himmel zu machen, davon träumen Ola Staszel und die anderen Mitstreiter vom Neiße-Filmfestival schon immer. Eine solche Open-Air-Kinovorstellung habe eine ganz andere Außenwirkung und locke viel Publikum an, findet die Festivalleiterin. Natürlich stellt sich für die Festivalmacher auch die Frage, ob sie Anfang Mai schon einen Kinoabend im Freien wagen sollen. „In Dresden gibt es sogar schon im April Open-Air-Vorstellungen“, weiß Ola Staszel. Warum sollen es also die Zittauer nicht einen Monat später tun? An diesem Sonnabend ist es nun so weit: Erstmals werden zum Neiße-Filmfestival Beiträge unter freiem Himmel gezeigt. Da die Umsetzung sehr aufwendig sei, sagt Ola Staszel, habe man die Open-Air-Veranstaltung nicht in die Festivalwoche, sondern auf das Wochenende zuvor gelegt. Unterm Sternenhimmel werden zehn auserlesene Kurzfilme mit einer Gesamtlänge von 80 Minuten präsentiert. Dass kein langer Film gezeigt wird, habe gute Gründe, sagt Ola Staszel. Am Sonnabend steigt in der Zittauer Innenstadt ebenfalls die Musiknacht. Dadurch sind sowieso viele Leute in der Stadt unterwegs. Und die Besucher können sich auch nur einzelne Filme ansehen. Außerdem laufen die kurzen Streifen nicht so häufig in den Kinos.

Einen Partner haben die Festivalmacher im Zittauer Filmpalast gefunden, der einen kleinen gastronomischen Ausschank betreiben wird. Schon in früheren Jahren gab es Anläufe, während des Neiße-Filmfestivals etwas gemeinsam mit dem Filmpalast zu machen. Das sei organisatorisch schwierig gewesen, erklärt die Festivalleiterin. Diesmal haben sich beide Seiten zusammengefunden. Diese Zusammenarbeit könnte sich vielleicht weiterentwickeln, hofft Ola Staszel. Das gilt genauso für andere Partner. Einen hat das Neiße-Filmfestival bereits an seiner Seite: die Stadt Zittau. Mit ihr gemeinsam ist die Idee eines Open-Air-Kinoabends entwickelt worden und die Stadt ist auch Mitveranstalter. „Wir sind sehr gespannt, wie das Open Air angenommen wird“, sagt Ola Staszel. Bei einem Erfolg soll es wiederholt werden. Die Kurzfilmabende sind während des Festivals selbst immer beliebt gewesen. Wie in den Vorjahren gibt es auch bei der 14. Auflage drei Kurzfilmblöcke – einen am 10. Mai im Kronenkino, einen am 11. Mai im „Camillo“ in Görlitz und einen am 12. Mai im Kunstbauerkino Großhennersdorf. Die zehn kurzen Streifen vom Sonnabend werden dann nicht noch einmal gezeigt – sie sind sozusagen der vierte Kurzfilmblock. Außerhalb der Wertung laufen Sie deshalb aber nicht. Die Zuschauer können auch einen von den zehn Kurzfilmen, die am Sonnabend auf dem Zittauer Markt gezeigt werden, zum Publikumsliebling küren.

Die SZ verlost fünf Festivalpässe für das 14. Neiße-Filmfestival. Damit können die Gewinner alle Veranstaltungen des Festivals besuchen. Wer einen Festivalpass gewinnen möchte, ruft am Montag, um 11 Uhr, in der SZ-Lokalredaktion Zittau, 03583 77555850, an.

