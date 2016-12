Nationalismus bedeutet Krieg Der Museumsmann Martin Roth und der Politiker Ralf Fücks warben in Dresden für Demokratie und für Europa.

Wohin treibt Europa? Das ist das Thema einer vom Staatsschauspiel Dresden initiierten Gesprächsreihe mit Wissenschaftlern, Politikern und Kulturarbeitern. © dpa

Das Gespräch der beiden Herren auf dem Podium im Kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden blieb nicht lange ein Dialog. Bald diskutierte das Publikum mit Martin Roth und Ralf Fücks.

Für Roth war es ein Heimspiel. Insgesamt sechzehn Jahre hat er in Dresden gearbeitet, erst als Direktor des Deutschen Hygiene-Museums in den frühen 90er-Jahren und später als Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Vor wenigen Wochen verabschiedete er sich nach fünf höchst erfolgreichen Jahren aus seinem Londoner Amt als Direktor des Victoria & Albert Museums.

Sein Gesprächspartner auf dem Podium war am Samstagabend Ralf Fücks, Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung. Fücks ist Politiker und von ganz anderem Schlag als Roth. Er war in Bremen Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz sowie Bürgermeister. Das Gespräch eröffnete er mit einer persönlichen Frage‚ die sein Gegenüber, der seit 1. November ohne Job, aber nicht arbeitslos ist, in den vergangenen Wochen mantramäßig immer wieder beantwortet hat: „Nein, ich möchte definitiv nicht Kulturstaatsminister werden.“ Im Publikum saßen viele, die Roth persönlich kennen und sich nur schwer vorstellen können, dass ein so kluger Kopf, ein so engagierter Museumschef und durchsetzungsstarker Charakter im Alter von 61 Jahren wegen des Brexits in Rente geht.

Am V&A arbeiten Menschen aus 28 Nationen. Es war das erste britische Nationalmuseum, das von einem Ausländer geleitet wurde – und dazu noch von einem Deutschen. Der europäische Gedanke, die globale Idee werden am V&A gelebt. Doch wenn der Engländer von „overseas“, also Übersee spricht, dann meint er nicht die Neue Welt, sondern das europäische Festland. Das ist ähnlich wie im Saarland, wo sogar im Landtag vom „Reich“ gesprochen wird, wenn die Bundesrepublik Deutschland gemeint ist. Es sind nicht nur gelernte DDR-Bürger, die sich abgehängt fühlen. Kollektive Depression wohnt auch tief im Westen.

Tief sitzt in manchen Teilen der Welt die Angst vor einem Europa als Superstaat unter der Zentralregierung in Brüssel. Das Projekt Europa könne nur in national unterschiedlichen Geschwindigkeiten gelingen, sagte Fücks. „Die Menschenwürde ist die eigentliche Utopie des 21. Jahrhunderts. Europa ist ein Kontinent der Vielfalt.“ Roth warnte: „Nationalismus bedeutet Krieg.“

Er verwies auf Versäumnisse kurz nach 1989: „Es gab keine Versöhnungskomitees. Wir hätten sehr viel früher miteinander diskutieren müssen. Wir haben nie klargemacht, dass man Demokratie nicht kaufen kann.“ Fücks: „Wir leben in der sozialsten deutschen Republik seit den 60er-Jahren und unter den besten Bedingungen in Europa. Trotzdem fehlt demokratisches Selbstbewusstsein.“ Sozialer Protest äußere sich vor allem von rechts. „Dagegen hilft nur die Fähigkeit, die Welt zu lesen, also Bildung, Bildung, Bildung.“

Doch in den Schulen finde politische Bildung nicht statt, beklagte eine Mutter aus Coswig. Auch sei ihre Tochter die Einzige ihres Abiturjahrgangs, die im Ausland studiert. Die meisten würden in Dresden bleiben. Auch Baden-Württemberger sind offenbar sehr sesshaft. Ein junger Schwabe erzählte, auch er sei der Einzige seines Jahrgangs, der nach der Schulzeit im Ausland war. Manchmal schäme er sich für seine Altersgenossen: „Von denen, die wählen gehen, wählen 45 Prozent das, was sie gerade lustig finden“, sagte er.

Weder Verlustängste noch mangelnde Bildung ließ Roth als Erklärung oder gar Entschuldigung für Rassismus und Hass gelten. „Wer arbeitslos ist, muss nicht Beifall klatschen vor brennenden Flüchtlingsheimen.“ Er forderte Haltung im Alltag und Menschlichkeit, möchte junge Leute dazu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und an ihrem Platz das Richtige zu tun. Im Gespräch mit Journalisten sagte er nach der Veranstaltung: „Momentan arbeite ich an Themen, die mich interessieren, aber ich werde nicht von einem Kunsthistorikerkongress zum nächsten reisen.“ Dort, wo man ihn brauche, wolle er mit den Menschen sprechen. So wie am Samstag in Dresden. Roth wirbt mit anderen Prominenten für die Initiative „Die offene Gesellschaft“. Im Sommer 2017 tritt er sein Ehrenamt als Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen an. Auch bekam er nach seinem Abschied aus London berufliche Angebote. Er hätte das Belvedere in Wien übernehmen können. Sein Auftrag dort wäre gewesen, die Karre aus dem Dreck zu ziehen. „Wer die politischen Verhältnisse in Sachsen überlebt hat, kriegt ein dickes Fell und einen gewissen Ruf.“ Nun tritt er kürzer, wird mehr Zeit mit seiner Familie verbringen: „Es ist ein interessanter Selbstversuch, mich ohne Job zu definieren. Ich habe in meinem Leben viel mehr erreicht, als ich mir je vorstellen konnte. Warum soll ich damit nicht zufrieden sein?“

