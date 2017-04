Nahaufnahmen der hektischen Politik Wie glaubwürdig sind die Medien? Wie ist das Verhältnis von Journalisten und Politikern? Für eine Doku recherchierte ein ARD-Team auch bei der SZ.

Ulrich Wolf (vorn), Reporter der Sächsischen Zeitung, ist der heimliche Held des Films. © Matthias Rietschel

Mit einem sonoren Plopp fällt die Tür der gepanzerten Limousine zu. Bundesinnenminister Thomas de Maizière fährt zu einem Termin. Er greift in eine große Plastikdose mit Süßigkeiten, steckt sich ein Weingummi in den Mund. Vielleicht hätte er auch noch ein zweites oder drittes Stück genommen, wäre da nicht die Kamera auf dem Beifahrersitz.

Diese Szene ist vielleicht der menschlichste Moment in „Nervöse Republik“, einem 90-minütigen Dokumentarfilm über die hektische und sonst eher steril wirkende Welt der Bundespolitiker und Politikjournalisten. Der Film von Stefan Lamby, den das Erste am Mittwoch ausstrahlt, taucht ein in einen Berufsalltag der eng getakteten Termine. Die Währung in dieser Welt ist Aufmerksamkeit. Was heute wichtig ist, interessiert in der nächsten Woche oft schon niemanden mehr.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird von „Wutbürgern“ angepöbelt. Bundesjustizminister Heiko Maas und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth schallt ein mehrstimmiges „Hau ab“ entgegen. Ein Verteidiger der „Willkommenskultur“ wirft der Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, eine Torte ins Gesicht. Das Auto von AfD-Chefin Frauke Petry brennt. Es ist 2016, ein Jahr, in dem Flüchtlinge, Terroranschläge, der Brexit, die Suche der SPD nach dem Kanzlerkandidaten und die Erfolge der AfD bei mehreren Landtagswahlen alte Gewissheiten erschüttern.

SZ-Reporter als heimlicher Held

Die Welt der Politiker und Journalisten, sie wirkt in Lambys Film unpersönlich und glatt. Überall die gleichen Konferenztische, Smartphones, Charts. Männer mit dünnen Oberarmen und Hipster-Brillen stecken vor Monitoren die Köpfe zusammen. Oft spürt man, wie sie die Aufregungswellen genießen, die sie produzieren. Doch manchmal wirken sie auch selbstkritisch, verloren, ratlos – wie nach der Brexit-Entscheidung.

Es sei ihm nicht um die Ereignisse an sich gegangen, sagt Lamby, sondern „um die mediale Aufbereitung“. Als Kämpfer um Wahrheit und Wahrhaftigkeit taucht im Film Ulrich Wolf, Reporter der Sächsischen Zeitung, auf. Er ist der heimliche Held dieses Films. Furchtlos und mit bewundernswerter Geduld erklärt er auf der Straße einem mürrischen Verschwörungstheoretiker, wie Medien funktionieren. Er sagt, dass er sich von keinem Politiker sagen lasse, was er zu schreiben habe.

Stefan Lamby ist ein interessanter Blick hinter die Kulissen des Polit-Betriebs gelungen. Über das, was die Protagonisten dieses Milieus tun, wenn ihre langen Arbeitstage zu Ende sind, erfährt man nichts. Vielleicht auch, weil alle, die dazugehören, zu sehr Profis sind, um solche Einblicke zu erlauben. Zum Schluss bleibt die Erkenntnis: Ganz so nervös wie 2016 ist die Bundesrepublik im Frühjahr 2017 nicht mehr. (dpa)

Die Doku „Nervöse Republik“ läuft am Mittwoch ab 22.45 Uhr in der ARD.

