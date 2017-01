Nackt im Museum Noch zeigen Ausstellungshäuser überwiegend Werke von Männern. Doch die Zukunft der Kunst ist weiblich.

Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Müssen sie nicht. Während die meisten Kunstwerke in Museen von Männern gemacht sind, sind die meisten Akte Frauendarstellungen. Hier aus dem Dresdner Albertinum „Sphinx" von Norbert Tadeusz.

Paula Lauensteins „Rothaariges Mädchen“ von 1923 ist eine Neuerwerbung des Albertinums.

Käme eine Frau unbekleidet ins Museum, würde sie gewiss freundlich, aber bestimmt nach Hause geschickt. Nackte Frauen sind ja auch schon drin in den Kunsttempeln. Giorgiones „Schlummernde Venus“ und Rubens‘ „Leda mit dem Schwan“ in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Antike Schönheiten in Marmor. Steinerne Knieende wie die von Wilhelm Lehmbruck und die von Ernesto de Fiori im Albertinum. Dort auch Ernst Ludwig Kirchners „Stehende nackte Mädchen am Ofen“. Paula Modersohn-Becker porträtierte sich als stehenden Akt, und Norbert Tadeusz schenkte der Galerie Neue Meister eine sich räkelnde „Sphinx“.

Im Dresdner Albertinum sind in der ständigen Präsentation 552 Kunstwerke zu sehen. Nur 19 davon wurden von Frauen gemacht, also 3,5 Prozent. Mit je einem Werk sind aktuell nur Katherina Sieverding, Marlene Dumas, Candida Höfer und mit fünf Bildern Paula Modersohn-Becker vertreten. Pro Jahr gibt es mindestens eine „weibliche“ Sonderschau im Albertinum. Noch bis zum Sonntag kann man im Salzgassenflügel die Arbeit von Taryn Simon aus den USA kennenlernen. Im Herbst stellt sich die Südafrikanerin Marlene Dumas vor. Von 95 000 Besuchern, die am selben Ort vor zwei Jahren zu Caspar David Friedrich und Johann Clausen Dahl strömten, dürfen sie vermutlich nur träumen.

Ob in New York, München, Düsseldorf: Männer dominieren zahlenmäßig die Ausstellungsflächen. In wichtigen Galerien und in Kunstzeitschriften sind Frauen unterrepräsentiert, während sie in Kunst-Leistungskursen, in Akademien und kleineren Ausstellungen in der Mehrheit sind.

An der Dresdner Hochschule für Bildende Künste waren jüngst siebzig Prozent der Studienbewerber junge Frauen. Die Plätze für den kunsthistorisch und naturwissenschaftlich anspruchsvollen Studiengang Restaurierung, der einst eine Männerdomäne war, sind fast komplett von Frauen besetzt.

Lange war den Frauen der Zutritt an die Kunstakademien verwehrt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts durften einige wenige in Deutschland gemeinsam mit Männern studieren. Für Frauen hatte man private Malschulen eingerichtet, die ein horrendes Studiengeld verlangten. Weit verbreitet war damals die Ansicht, dass Frauen zu schöpferischen Leistungen nicht in der Lage seien. Ungeheuerlich ist, dass ein so berühmter Maler wie Georg Baselitz immer noch behauptet, Frauen könnten nicht malen. Das würde man direkt an den Preisen sehen. Nach dieser Altmännerlogik bestimmt also der Kunstmarkt die Qualität!? Georg Baselitz äußert sich manchmal, wie er malt: verdreht.

Richtig ist, dass sich seit 1960 die Zahl der Kunststudentinnen im Westen Deutschlands vervierfacht hat. Für die DDR, in der die Gleichberechtigung von Mann und Frau Staatsdoktrin war, gibt es leider solche Erhebungen nicht. Die Hochschule für Bildende Künste und die Technische Universität Dresden bereiten eine Studie vor, die nicht nur die Zahlen liefern, sondern vor allem auch klären will, warum die Kunst als Studienfach für Frauen immer attraktiver wird und welche Folgen das haben wird. Denn immer noch ist es so – und nicht nur in der Kunst – dass die Bezahlung in von Frauen dominierten Fächern auch im 21. Jahrhundert generell schlechter ist. Zu behaupten, Frauen entscheiden sich für die Kunst, weil frei wählbare Arbeitszeiten es ihnen ermöglichen, nebenbei ihre Kinder großzuziehen, greift viel zu kurz. Was die Kunstausübung für sie attraktiv macht, will erst erforscht werden. Auch, woran es liegt, dass sie sich nicht so gut verkaufen wie ihre karriere- und finanzbewussten Berufskollegen.

An Kunsthochschulen wird Selbstvermarktung trainiert, Genderthemen werden heftig diskutiert. Museumschefs werden selbstverständlich erklären, dass die Qualität der Kunstwerke entscheidend ist und dass die Bilder, die sie erwerben, in die Sammlung passen oder Lücken schließen müssen. Dennoch ist das Verhältnis nicht nur in der Bundesrepublik und nicht nur in Museen unausgewogen: Mit dem seit 1984 jährlich vergebenen avantgardistischen Turner Prize der Londoner Tate Gallery wurden vier Frauen und 28 Männer geehrt. Erste Preisträgerin war 2010 Susan Philipsz. Weil in der Jury überwiegend Männer sitzen? Weil Männer generell Entscheiderposten bekleiden ?

Doch die Situation verbessert sich. Auch, so darf man hoffen, dank der Tatsache, dass immer mehr Frauen Leitungsfunktionen in Museen übernehmen. Sachsen ist da geradezu vorbildlich.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben mit Marion Ackermann eine Generaldirektorin, die an der Düsseldorfer Kunstsammlung Arbeitsbedingungen schuf, die es Kunsthistorikerinnen mit Kindern ermöglicht, Karriere zu machen. In der Direktorenkonferenz im Dresdner Schloss sitzen nun acht Frauen und acht Männer am Tisch. Zwei der jüngsten Ankäufe des Albertinums, das von Hilke Wagner geleitet wird, sind Arbeiten von Künstlerinnen, und es sind keine Aktbilder.

Die langjährige Chemnitzer Museums-chefin Ingrid Mössinger macht einen so guten Job, dass die Stadt sie nicht in Rente gehen lässt. Das Museum Gunzenhauser dort leitet die junge Kunstwissenschaftlerin Anja Richter. An der Spitze des Kunsthauses Dresden und der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig stehen Frauen, auch das Kunstmuseum dkw Cottbus im benachbarten Brandenburg leitet eine Frau. In Leipzig war Ana Dimke Rektorin der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Wenn das so weitergeht, gibt es keinen Zweifel: Die Zukunft der Kunst ist weiblich.

