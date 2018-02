TV-Tipp Nachschub für die Laufstege Heidi Klum sucht wieder nach „Germany’s next Topmodel“ – und 50 Kandidatinnen treten dabei gegeneinander an.

Stress am Traumstrand: Am Donnerstag starten Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky die Suche nach „Germany’s next Topmodel“. © ProSieben

Steile Karriere: Das Transgender-Model Giuliana Farfalla, das vor einem Jahr bei „Germany’s next Topmodel“ dabei war, durfte jetzt im RTL-Dschungelcamp mitmischen. Für viele andere Castingshow-Teilnehmer ist noch nicht mal so etwas drin. Dennoch rechnen sich immer wieder neue Kandidaten Chancen aus, es bis nach oben zu schaffen. Am Donnerstag treten gleich 50 Mädchen bei der Pro 7-Show „Germany’s next Topmodel“ an. Heidi Klum und Co. lassen sie diesmal in der Dominikanischen Republik aufmarschieren.

Bei der ersten Aufgabe, dem „Shoot & Walk“, gilt es für die angehenden Models zuerst, die Jurychefin in 60 Sekunden mit ausdrucksstarkem Posen zu beeindrucken. Heidi Klum: „Die Herausforderung für die Mädchen besteht darin, das kurze Zeitfenster zu nutzen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.“ Wer die Jury zudem mit einem selbstbewussten Walk überzeugt, hat gute Chancen, seinen Aufenthalt in der Karibik zu verlängern.

Das finden jedoch nicht alle Zuschauer erstrebenswert. Eine große Mehrheit ist der Ansicht, „Germany’s next Topmodel“ vermittle ein falsches Schönheitsideal. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov jetzt veröffentlichte. Dabei stimmten 74 Prozent der Befragten dieser Aussage zu, 22 Prozent eher und 52 Prozent davon voll und ganz. Dagegen waren nur 15 Prozent der Befragten der Ansicht, die Show sei authentisch. Der Aussage stimmten elf Prozent eher, vier Prozent voll und ganz zu, 41 Prozent finden die Show überhaupt nicht und 24 Prozent eher nicht authentisch.

Der Bekanntheitsgrad der Show ist dagegen ausgesprochen hoch: So gaben nur zehn Prozent der Befragten an, „Germany’s next Topmodel“ nicht zu kennen, während 37 Prozent die Sendung bereits mindestens einmal gesehen haben. Weitere 27 Prozent kennen sie dem Namen nach, 25 Prozent gaben an, zu wissen, worum es darin geht, die Castingshow aber bisher noch nicht eingeschaltet zu haben. Kaum zu erwarten, dass sie es diesmal tun. (SZ/dpa)

„Germany’s next Topmodel“, 20.15 Uhr, Pro 7

