Nach den Mördern kamen die Mörder Mit seinem Kunstwerk „Austerlitz“ über Besucher von KZ-Gedenkstätten holte Sergei Loznitsa den Hauptpreis des Dokfestivals Leipzig. Das war ansonsten äußerst weiblich.

Millionen Menschen strömen alljährlich nach Buchenwald, Dachau und andere ehemalige NS-Mordstätten. Ist das noch Gedenkkultur oder schon Eventtourismus – fragt Sergei Loznitsa in seinem Leipziger Gewinnerfim. © Dok Leipzig

Sie kommen in Scharen und kurzen Hosen, sie halten kurz inne für ein Selfie vorm Spruch „Arbeit macht frei“, quellen durch das Tor, teilen sich auf und schwärmen über das Gelände der KZ-Gedenkstätte. Viele schweigen, andere plaudern, die meisten gedämpft. Es sind Tausende und doch nur Bruchteile jener Millionen, die alljährlich in größerer Zahl Erinnerungsorte an NS-Unrecht und Holocaust besuchen. Sie sind die „Hauptdarsteller“ der Doku „Austerlitz“, die in diesen Tagen beim Dokfest Leipzig Weltpremiere hatte.

Es ist ein äußerst kunstvoller und assoziativer Film. Zwar wechselt die Kamera immer wieder Perspektive und Gedenkort; die einzigen Schnitte. Sie bleibt aber das einzig Bewegungslose im schwarzweißen Gewimmel, dessen Schritt- und Stimmgewirr sich mit dem Rascheln der Birkenblätter zum fast meditativen Soundtrack verbindet. Zeigt das, was sie aufnimmt, noch Gedenkkultur oder schon Eventtourismus?

Auf den größten Haufen gemacht

Manchmal machen auch sie auf den eh schon dicksten Haufen, die Tauben des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm: Mit „Austerlitz“ holte der bereits vielfach ausgezeichnete Sergei Loznitsa den Hauptpreis für Langfilme im Internationalen Wettbewerb und damit 10 000 von insgesamt 77 000 Euro Preisgeld. Es war nicht allein mit Blick auf Thema und Konzept verdient. Vielmehr auch deshalb, weil der Ukrainer eben ein wirkliches, also tatsächlich gelungenes Kunstwerk vorgelegt hat.

Das ist keineswegs selbstverständlich. Wie der Wille zur Form dem Inhalt schaden, ihn sogar marginalisieren und ruinieren kann, wurde während des 59. Festivals ebenfalls dokumentiert. Etwa durch den Iraner Behrouz Nouranipour. Sein „A157“ porträtiert jesidische Mädchen, die unter dem IS Entsetzliches erlitten, pfercht sie mit der Kamera die meiste Zeit in ein Flüchtlingslagerzelt, zeigt Gesichter und Geschichten in Großaufnahme. Die Absicht ist erkennbar: Die Mädchen und ihre Schicksale sollen möglichst nahegehen. Dass er sie damit selber benutzt und in eine Zwangssituation steckt; der Gedanke scheint Nouranipour nicht gekommen zu sein. Es sei denn, auch er gehört zu jenen Regisseuren, denen es weniger um ihre Protagonisten geht als darum, wie sie diese bestmöglich für ihre Filme inszenieren.

Überhaupt verhandelte man in Leipzig wie immer auch 2016 reichlich Verfolgung, Unterdrückung, Not, Flucht. Ähnlich im Ansatz wie Nouranipour, aber ungleich beeindruckender, auch weil formal zurückhaltender, ist „Cahier Africain“ von Heidi Specogna. Sieben Jahre lang ging sie immer wieder nach Zentralafrika und traf die Muslima Amzine, deren 12-jährige Tochter Fane und die Christin Arlette. Nur allmählich erholen sich die beiden Erwachsenen von den körperlichen und psychischen Wunden, die ihnen Rebellen zugefügt haben. Doch bevor sie so etwas wie Normalität zurückgewinnen können, marschieren die nächsten Milizen herbei.

Ja, das ist schwer zu ertragen, vielleicht auch zum Heulen, aber aus sich heraus. Nicht, weil Specogna auf die Drüse drückt. Dafür bekam sie den von Uwe Steimle gespendeten Preis für Demokratie und Menschenrechte. Das schmeckte zumindest ein wenig wie ein kleines Stück Gerechtigkeit.

Bei allem, was typisch Leipzig war, hatte der aktuelle Jahrgang eine Besonderheit zu bieten: Frauen. Trotz steigender Zahlen bis 2015 lange in der Minderheit gegenüber Männern, waren Regisseurinnen nun endgültig in der Überzahl. Mehr als die Hälfte der Filme im Internationalen, Nationalen und Nachwuchs-Programm stammten von Frauen. Ohne dass dafür eine Auswahlquote nötig gewesen war. Ganz so, wie es sich Festivalchefin Leena Parsanen samt dem überwiegend weiblichen Führungsteam für ihr zweites Jahr gewünscht hatte. Nun sollte so ein Quotenerfolg nicht bloß Gendergeklingel zum Selbstzweck sein. Sondern sich auch in den Filmen bemerkbar machen. Tat es das? Oh ja!

Sicher, auch der klassische Dokfilmer zeichnet sich weniger durch Machismen und Chauvinismen aus als durch Sensibilität und Behutsamkeit. Und doch hörte, sah und fühlte man in Leipzig zuhauf, dass der weibliche Blick von Vorteil sein kann. Offenbar arbeiten Regisseurinnen nicht nur anders beim Dreh, sie können neben männlichen auch weibliche Protagonisten besser „öffnen“. Frauen schenken Regisseurinnen im Zweifelsfall mehr Vertrauen als Regisseuren. Gerade in chauvinistischen Kulturen.

Christy Garlands „Cheer Up“ über grottenschlechte Finnische Cheerleader, Zofia Kowalewskas berührender „Enge Bande“ über ihre Großeltern, die es nach acht Jahren Trennung noch einmal miteinander versuchen, Anna Zameckas „Kommunion“ betiteltes Porträt einer 14-Jährigen, die sich statt ihrer unfähigen Eltern um Haus und Familie kümmert – schwer vorstellbar, dass man so etwas aus Männerhand hätte erleben dürfen. Dass Regisseurinnen auf der Soll-Seite wohl den Hang zum Heldinnen-Porträt haben könnten, auch diese Möglichkeit deutete Leipzig 2016 an.

Lange Schlangen, lange Gesichter

Das diesjährige Fest konnte mit 48 000 Zuschauern den Rekord von 2015 halten. Man darf darin immerhin einen numerischen Erfolg sehen, zumal das Programm verkleinert worden war – eine dringend gewordene Maßnahme contra Beliebigkeit und pro Profilschärfe. Dennoch blieb auch diesmal der 2015er-Eindruck konstant, dass das Festival sich selbst über den Kopf wächst. Gerade wegen des kleineren Angebots waren die Schlangen an den Kassen noch länger, ebenso die Gesichter der wachsenden Zahl jener, die ohne Ticket wieder heimgehen mussten. Wie man dieses Problem in den Griff bekommen und welche Früchte die Feminisierung des Festivals weiterhin einbringen wird? Es sind vielleicht die spannendsten Fragen an Dok Leipzig 2017.

