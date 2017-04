Mysteriöses Ende einer Außenseiterin „Tod einer Kadettin“ ist ein spannender Film über ein ungeklärtes Unglück auf See.

Lilly Borchert (Maria Dragus) beobachtet skeptisch die anderen Kadetten beim Verlassen des Schulschiffs. Für sie selbst wird die anstehende Fahrt tragisch enden. © NDR/Ufa

Ihr tragisches Schicksal bewegte Millionen: der Tod der „Gorch Fock“-Kadettin Jenny Böken im Jahr 2008. Die ARD widmet dem Fall am Mittwoch das Drama „Tod einer Kadettin“ und direkt im Anschluss die akribisch recherchierte und mit Empathie gedrehte Dokumentation „Der Fall Gorch Fock – die Geschichte der Jenny Böken“. Beides ergänzt sich perfekt. Adolf-Grimme-Preisträger Raymond Ley hat Regie geführt. Mit seiner Frau Hannah Ley, Schauspielerin und ebenfalls Grimme-Preisträgerin, hat er auch das Drehbuch für den Film und das Buch für die Doku verfasst.

So ist denn auch „Tod einer Kadettin“ weit mehr als eine kriminalistische Spurensuche, was in der Todesnacht auf dem Segelschulschiff wirklich passierte. Es geht darum, den Mikrokosmos Marine darzustellen, eine männerdominierte Hierarchie, die auf Befehl und Gehorsam basiert: Wie Ausbilder weibliche Rekruten schinden, männliche Kadetten geschmacklose Zoten reißen, den Macho geben, oder auf dem engen Klo des Schiffs rüder Sex gemacht wird. Aber auch: Wie Vorgesetzte die gewünschte Frauenquote bei der Marine erfüllen wollen. Und so darf eine für die Offizierslaufbahn als nicht geeignet beurteilte junge Frau, die zudem noch Höhenangst hat, dennoch an Bord der „Gorch Fock“ und in die gefürchtete Takelage.

„Mann über Bord, Mann über Bord, das ist keine Übung“, hallen Rufe übers Deck der „Gorch Fock“. Es ist kurz vor Mitternacht, 3. September 2008. Nordsee, Windstärke sieben. Suchscheinwerfer gleiten übers Wasser, vergeblich. Erst am 15. September wird die Vermisste geborgen. Im Film ist es Lilly Borchert, in der Realität war es Jenny. Maria Dragus, die an der Dresdner Palucca Schule Tanz studiert hat, spielt die gemobbte Außenseiterin überragend. Lilly hatte für eine Kameradin die nächtliche Wache übernommen, nahe am Bug, die Reling ist da nur 40 Zentimeter hoch. „Frei nach Motiven“ zum Fall Jenny Böken, heißt es, sei das Drama gedreht. Doch die Eltern Uwe und Marlis Böken, die eng mit den Filmemachern kooperiert haben, sagen: „Der Film ist sehr nah an der Wahrheit – einschließlich des offenen Endes.“ (dpa)

„Tod einer Kadettin“, Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

