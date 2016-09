Musikshow konkurriert mit „Tatort“ Mutiger Schritt von Sat 1: Das Aushängeschild „The Voice of Germany“ bekommt den besten Sendeplatz. Weil Krimiserien wie „Navy CIS“ zu viele Federn ließen.

Die nächste Jury arbeitet künftig sonntags: Die Coaches sind Andreas Bourani, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Smudo, Samu Haber (v. l.). © obs

Die Musikshow „The Voice of Germany“ muss künftig gegen den ARD-„Tatort“ bestehen. Vom 23. Oktober an wird Sat 1 seine Ausgaben der Castingsendung immer sonntags anstatt wie bisher freitags ausstrahlen, teilte der Münchner Privatsender mit. Pro 7 wird „The Voice“ wie üblich donnerstags zeigen, hieß es. Start der 6. Staffel ist am 20. Oktober auf Pro 7.

Bislang zeigt Sat 1 in Konkurrenz zum „Tatort“ sonntags immer noch Krimiserien wie „Navy CIS“ oder „Navy VCIS: L.A.“. Als der Sender vor etwa zehn Jahren mit dieser Gegenprogrammierung begann, klappte der kleine Coup: Einige Zuschauer bevorzugten die US-Krimiserien gegenüber dem „Tatort“. Doch die Anziehungskraft ließ zuletzt nach, daher entschloss sich Sat 1 jetzt zu diesem Schritt.„Besondere Programme brauchen besondere Programmierungen, sagte Geschäftsführer Kaspar Pflüger. „Der Sonntagabend ist der wichtigste Fernsehabend der Woche. Hier werden die höchsten TV-Reichweiten erzielt.“ Mit „The Voice of Germany“ mache Sat 1 den Sonntagabend zum „perfekten Familien-Event“. Am 23. Oktober sendet das Erste einen neuen „Tatort“ aus München. Er hat den Titel „Wahrheit“.

Die Jury der Musikshow hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr geändert: Neu dabei sind Sängerin Yvonne Catterfeld (36) und Rückkehrer Samu Haber (40), ausgeschieden sind Rea Garvey (43) und Stefanie Kloß (31), geblieben sind Smudo (48) und Michi Beck (48) sowie Andreas Bourani (32). „In all den Jahren, in denen ich fast jede Sendung von ,The Voice of Germany’ begeistert verfolgt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich selbst einmal auf einem der roten Stühle sitzen würde“, so Catterfeld.

Moderiert wird die Musikshow weiterhin von Lena Gercke (28) und Thore Schölermann (31). Vorjahressiegerin war Jamie-Lee Kriewitz (18), die danach im Mai 2016 für Deutschland im Eurovision Song Contest in Stockholm antrat und nur Letzte wurde. (dpa)

