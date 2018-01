Musik, Meditation und Magie

Dunkel, Stille, dann Dämmerung, Erwachen, schließlich lebhaftes, windgetriebenes Brausen einer wogenden, unsichtbaren See. Schaumkronen zerstäuben das Sonnenlicht in Millionen von Regenbögen und entfachen ein Spiel der Farben und Formen, schemenhaft, schillernd, verschwommen und doch griffig in der Aussage. Wenn es ein musikalisches Pendant zur Malerei des Impressionismus gibt, dann sind es die Orchesterwerke von Claude Debussy, besonders sein 1905 uraufgeführter, dreiteiliger Zyklus „La Mer“ („Das Meer“). Er gehört zum Repertoire auch sächsischer Orchester. Diese „Drei sinfonischen Skizzen“, so ihr Untertitel, erklingen häufiger als gefühlt. Sie poltern nicht, sind unaufdringlich, aber delikat komponiert und instrumentiert. Die Dresdner Philharmonie hatte das Werk zuletzt vor zwei Jahren auf dem Plan. Am Wochenende brachte sie „La Mer“ erstmals im neuen Kulturpalast zum Klingen.

Karl-Heinz Steffens gelang eine fein ausgeleuchtete Interpretation. Der Gast am Dirigentenpult ließ das Geschehen ruhig aus leisestem Pianissimo erwachen. „Vom Morgengrauen bis zum Mittag auf dem Meer“, „Spiel der Wellen“, „Dialog zwischen Wind und Meer“ – diese Satzbezeichnungen wurden im konzentrierten Spiel der Philharmoniker logisch und bildhaft, wenngleich es am Freitag anfangs im Zusammenspiel hier und da wackelte.

Für zwei ausverkaufte Abende sorgte vor allem der zweite Programmteil mit Anoushka Shankar als Solistin des Konzerts für Sitar und Orchester Nr. 2 „Raga-Mala“. Das Werk ihres Vaters Ravi Shankar weitet den Kosmos des sinfonischen Apparats – klanglich, motivisch, atmosphärisch. Nach Kollaboration mit den Beatles, Yehudi Menuhin, mit weiteren Rock- und Jazzmusikern fusionierte Indiens Sitarlegende Shankar klassische indische mit abendländischer Orchestermusik. Nachdem die New Yorker Philharmoniker sein zweites Sitar-Konzert 1981 aus der Taufe hoben, sollte es nicht im Raritätenkabinett verstauben. Erst 2016 musizierte es das MDR-Orchester im Leipziger Gewandhaus, letztes Jahr hatten es die Berliner Philharmoniker im Programm, nun die Dresdner – jeweils mit Anoushka Shankar als brillante Solistin. Geboren im Jahr der Uraufführung, gilt sie heute als die Sitarvirtuosin schlechthin. Ihre Rückkehr nach Dresden wurde stürmisch gefeiert. Das Werk war mit seiner knappen Stunde zu lang, um Beifall zwischen den vier Sätzen zurückhalten zu können.

Anoushka Shankar saß traditionell auf einem indischen Teppich. Ein anderes Gefühl von Zeit war gefragt, schon weil die zwanzig Saiten ihres Lauteninstruments ständig nachzustimmen waren. Das Mikro vor ihr wirkte wie ein Tor ins Heute. Ursprünglich lagen diese Teppiche in kleineren Räumen. Unverstärkt bliebe der obertonreiche, magische Klang der Sitar gegen ein modernes Orchester chancenlos. Dresdens Philharmoniker hießen Anoushka Shankar in jeder Hinsicht willkommen. Sie folgten der Solistin ins Reich des meditativen Minimalismus und nahmen die Herausforderung ungewöhnlicher Virtuosität an.

