Mundartrocker wird Männerversteher BAP-Chef Wolfgang Niedecken hat Lust auf Fernsehen und steigt beim WDR als Moderator ein.

Vor der Fernsehpremiere: BAP-Boss Wolfgang Niedecken übernimmt für eine Sendung die Moderation von „Mann tv“. © WDR/Annika Fußwinkel

Er hat sich in fast jede öffentlich geführte Debatte eingemischt, Bücher geschrieben, Gemälde gemalt, Bob-Dylan-Texte übersetzt, vor allem aber machte Wolfgang Niedecken mit seiner Band BAP den Mundartrock hierzulande hoffähig. Selbst in der ehemaligen DDR konnten plötzlich Tausende ein bisschen Kölsch, der 1983 bei Amiga in Lizenz veröffentlichten Platte „Vun drinne noh drusse“ sei Dank.

Und nun, mit 66 Jahren, probiert Niedecken noch einmal etwas gänzlich Neues aus: Am 15. Februar wird er die WDR-Sendung „Mann tv“ moderieren, sich also einer breiten Öffentlichkeit als Männerversteher präsentieren. Auf einem Sendeplatz, der normalerweise „Frau tv“ vorbehalten ist. Doch die zuständigen Damen rücken seit 2015 immer mal beiseite, um ganz generös Männern und deren Problemen auch etwas Raum zu geben.

Klar, dass man den jeweils neu zu vergebenden Job des Moderators nicht eben so zugeschanzt bekommt, dafür muss Mann schon etwas tun. Niedecken setzte auf seine musikalischen Talente und bewarb sich mit einem eigens produzierten Video in der Redaktion. Verkleidet als mittelalterlicher Troubadour sang er vor der Kölner Severinstorburg den BAP-Song „Ruut-wieß-blau querjestriefte Frau“, den er für diesen Bewerbungsauftritt in ein Loblied auf die Frauen allgemein und auf „Frau tv“ im Speziellen umgeschrieben hatte. Und Niedecken wurde prompt erhört.

In seiner Ausgabe von „Mann tv“ geht es nun um Lebensträume, um unerwartete Veränderungen und neue Pläne im Leben von Männern. Niedecken selbst erlebte durch einen Schlaganfall im November 2011 einschneidende Veränderungen. Aber er war sich von Anfang an sicher, „dass alles wieder gut wird“, erklärte er jetzt.

Tatsächlich brachte er seither nicht nur zwei neue Bandalben, sondern auch eine Soloplatte heraus, er schrieb noch ein Buch, holte sich in Berlin das Bundesverdienstkreuz und in Bonn den Internationaler Beethovenpreis ab. Und wenn er seinen Einstand als TV-Moderator hinter sich hat, rüstet sich Wolfgang Niedecken für die nächste Tour: Die startet am 29. Mai in Kempten und bringt ihn samt BAP auch am 15. Oktober nach Dresden. Den Troubador wird er hier jedoch leider nicht geben.

