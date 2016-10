Der Krimi am Sonntag Müde Männer am Abgrund Es gab eine Zeit, da lebte das Münchner „Tatort-Team“ trotz Mord und Totschlag eine gewisse Leichtigkeit: vorbei.

Auf dem Dach des Polizeipräsidiums diskutieren die Kommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic ihre Krisen. © BR/X Filme/Hagen Keller

Schmäh in Schwabing? Keine Chance. Die Macher des jüngsten München-Tatorts setzen konsequent auf die Kaltland-Karte und trumpfen gleich unterkühlt auf: Der vereinsamte und ergraute Ivo Batic kämpft mit schlaflosen Nächten; von seinem Instinkt verlassen, kollidiert er mit seinem Kumpel Leitmayr bei der Mördersuche und findet erst Frieden, als ein Kind in sein Leben tritt.

Dank an Regie und Drehbuch, steckt doch in jedem Polizisten auch ein Hauch von Leon dem Profi. So wird dem Zuschauer wenigstens gegen Ende der Episode „Die Wahrheit“ kurz warm ums Herz. Aber eben nur kurz, denn die Macher favorisieren das optische Schockfrosten, filtern jede Wärme aus den Bildern und verwandeln den Fernseher in einen Kühlschrank. Der absurde Mord an einem helfenden Vater vor den Augen von Frau und Kind. Die ewigen Widersprüche der Zeugen beim Beschreiben des Täters. Das akribische Wühlen im Müll bei der Spurensuche. Das endlose Wattestäbchen-Lutschen für die DNA-Tests. Und natürlich der unvermeidbare Abgang der einzigen Profilerin zum FBI. Emotionaler Gefrierpunkt.

Diese dramatisch-musikalisch untermalte Dokumentation der täglichen Tristesse des Polizeialltags verdient höchstes Lob, lief bloß zur falschen Zeit auf dem falschen Sendeplatz. „Die Wahrheit“ zeigte zwei müde Ermittler am Abgrund – offenbar wird da nach 26 Dienstjahren das Ende einer Ära eingeläutet.

Der ergraute Franz Leitmayr dient seinem bösartigen wie flachmann-verliebten Vorgesetzten als Fußabtreter, schluckt dessen Demütigungen, die der Beamte im dunklen Anzug im minimalistisch eingerichteten Beton-Büro eiskalt ausstößt. Der arme Kerl löst einen Fall und einen anderen nicht und sitzt zum Finale im grasgrünen Trainingsanzug seines Arbeitgebers vorm Altar der Ermittlungen.

So wie der mörderische Trittbrett-Soziopath kurz vor seinem Sprung in den Tod. Der einen Möchtegern-Soziopathen abgestochen hat, während der Ursprungs-Soziopath noch frei in München herumläuft ... Allein beim Gedanken an die Geschichte läuft es einem noch Tage später kalt den Rücken herunter. Zum Glück aber findet Ivo Batic den Ausweg aus der Lebenskrise und erholt sich ein paar Wochen bei der Tante in Opatija. Da sollte mal das gesamte Tatort-Team etwas Wärme tanken.

zur Startseite